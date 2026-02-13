Ο 27χρονος είχε να δώσει σημεία ζωής αρκετές ώρες.

Σε κατάσταση σοκ είναι φίλοι και συνάδελφοι του 27χρονου Θοδωρή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, όπου εργαζόταν ωςδάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο νεαρός άνδρας δεν εμφανίστηκε καθόλου το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο του, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη ανησυχία από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος με καταγωγή από τον Τύρναβο, εργαζόταν ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ρέθυμνο και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες χθες, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση στους συναδέλφους του στο σχολείο που εργαζόταν.

Γύρω στις 19:00 το απόγευμα, οι φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του και ήταν εκείνοι που τον εντόπισαν νεκρό, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 27χρονος εκπαιδευτικός δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Ήταν πάντα χαμογελαστός, όπως λένε άνθρωποι που τον ήξεραν.

Θλίψη στον Τύρναβο για τον 28χρονο δάσκαλο

Μεγάλη είναι η θλίψη και στον Τύρναβο, τον τόπο καταγωγής του 28χρονου δασκάλου. Οι συντοπίτες του κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στην τοπική κοινωνία και για έναν παιδί χαμογελαστό, με καλοσύνη και ενσυναίσθηση, που αγαπούσε το λειτούργημά του και το υπηρετούσε με αφοσίωση.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί ότι αυτή είναι η δεύτερη τραγωδία για την οικογένειά του στον Τύρναβο, καθώς το 2016 ο δάσκαλος είχε χάσει και την μητέρα του, σε ηλικία 41 ετών.

Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 28χρονου Θοδωρή.