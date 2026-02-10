Έκπληξη προκάλεσε σε διερχόμενους οδηγούς στον ΒΟΑΚ μια μπετονιέρα που κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι Αρχές στον ΒΟΑΚ, καθώς μια μπετονιέρα βρέθηκε μέσα σε χωράφι στο χωριό Αχλάδες Ρεθύμνου.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, η μπετονιέρα βρέθηκε στο χωράφι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο δεν επενέβη, καθώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για απεγκλωβισμό.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός ένιωσε κάποιο πρόβλημα κατά την οδήγηση, έτσι σταμάτησε στην άκρη για να ελέγξει το όχημα, ενώ εικάζει ότι λύθηκε το χειρόφρενο και άρχισε η μπετονιέρα να «κυλά» προς τις ελιές.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες που η μπετονιέρα κατέληξε στο χωράφι.