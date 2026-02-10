Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι Αρχές στον ΒΟΑΚ, καθώς μια μπετονιέρα βρέθηκε μέσα σε χωράφι στο χωριό Αχλάδες Ρεθύμνου.
Όπως μεταδίδει το patris.gr, η μπετονιέρα βρέθηκε στο χωράφι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο δεν επενέβη, καθώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για απεγκλωβισμό.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός ένιωσε κάποιο πρόβλημα κατά την οδήγηση, έτσι σταμάτησε στην άκρη για να ελέγξει το όχημα, ενώ εικάζει ότι λύθηκε το χειρόφρενο και άρχισε η μπετονιέρα να «κυλά» προς τις ελιές.
Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες που η μπετονιέρα κατέληξε στο χωράφι.