Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο

Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο
Τίποτα δεν είναι πιο συναρπαστικό από τη φύση και τα ζώα. Και όμως στην Κένυα, ένας ελέφαντας, πήρε στο κατόπι... το λιοντάρι.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη Μασάι Μάρα της Κένυας, τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένας ελέφαντας, «έδειξε» στον «κυνηγό»- λιοντάρι, ποιος είναι ο αρχηγός της Σαβάνας, αντιστρέφοντας τους ρόλους και τα δεδομένα της άγριας ζωής.

Η φύση, έχει αποδείξει επανειλημμένως στους ανθρώπους τη σπουδαιότητά της και το πόσο ισχυρή είναι και μπορεί να γίνει, ενώ ακόμη και στα ζώα, υπάρχουν ορισμένοι «άγραφοι κανόνες» οι οποίοι, ορισμένες φορές, είναι πιθανό να ανατραπούν.

Αντιστράφηκαν οι ρόλοι στην Κένυα: Ελέφαντας κυνηγάει λιοντάρι

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα καταγράφηκαν στο βίντεο που έχει έρθει στην δημοσιότητα, ο θηριώδης, ελέφαντας, δεν δίστασε να κυνηγήσει τον «Βασιλιά της ζούγκλας», το λιοντάρι και να τον τρέψει σε φυγή.

Το λιοντάρι, λοιπόν, ενώ παραμόνευε το υποψήφιο θήραμά του στη σαβάνα, βρέθηκε, μάλλον εξ απροόπτου, όπως αποδεικνύεται πολύ κοντά στον γιγαντιαίο ελέφαντα. Ο τελευταίος, σε δεύτερο χρόνο, ενοχλημένος, όπως φαίνεται από την παρουσία του θηλαστικού, όρμησε προς το μέρος του.

Μάλιστα, οι εικόνες που έρχονται από την Σαβάνα, δείχνουν τον γιγαντόσωμο να τρέχει με ορμή προς το μέρος του, με το λιοντάρι να ξαφνιάζεται και να απομακρύνεται ταχύτατα από κοντά του.

Το συγκεκριμένο σκηνικό, αν και σπάνιο να καταγραφεί, είναι πιθανό να συμβαίνει τακτικά, λόγω της φυσικής ροπής των ζώων να παρέχουν προστασία στα πιο αδύναμα.

Σίγουρα λοιπόν, το λιοντάρι, κατατάσσεται σε ένα από τους καλύτερους θηρευτές, χωρίς ωστόσο να είναι αποδοτικό σε κάθε του προσπάθεια. Παραμένει πιστό στην αγέλη και προστατεύει όλα της τα μέλη με ανιδιοτέλεια.

Οι ελέφαντες αντίστοιχα, μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 6.000 κιλά και έως τα 4 μέτρα σε ύψος, κάνοντάς τον αναπόφευκτα πιο δυσκίνητο ζώο. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της υψηλής νοημοσύνης που διαθέτουν οι ελέφαντες και την ανάγκη για κοινωνικούς δεσμούς, τείνουν συχνά, να παίρνουν το ρόλο του «προστάτη».

Το πιο συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας ωστόσο, είναι πως το εν λόγω σκηνικό από την άγρια φύση εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια έκπληκτων τουριστών.

