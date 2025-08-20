Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

3 οικονομικοί προορισμοί της τελευταίας στιγμής για τα τελευταία ΣΚ του Αυγούστου

3 οικονομικοί προορισμοί της τελευταίας στιγμής για τα τελευταία ΣΚ του Αυγούστου Φωτογραφία: Φωτογραφία: Stadam Travel/ Youtube
Που θα αποδράσετε οικονομικά και γρήγορα, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα; Οι καλύτερες επιλογές για τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Αυγούστου.

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο απομένουν μερικά Σαββατοκύριακα του Αυγούστου που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο, φεύγοντας από την Αθήνα.

Η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, φημίζεται για τις προσιτές και όμορφες παραλίες της, το πράσινο και τους φιλόξενους ανθρώπους της, ενώ ακόμη και τελευταία στιγμή, μπορείτε να εντοπίσετε τους ιδανικούς προορισμούς για να αποδράσετε οικονομικά, μόλις δύο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα.

3 οικονομικές επιλογές για να αποδράσετε την τελευταία στιγμή μέχρι τα τέλη Αυγούστου

Προτού λοιπόν αποθηκεύσετε τις βαλίτσες σας, είναι ευκαιρία να απομακρυνθείτε από την καθημερινότητα για να χαρείτε τον ήλιο και το υπόλοιπο καλοκαίρι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιο είναι το καλύτερο ταξιδιωτικό κόλπο που δεν ξέρουν οι περισσότεροι

Ποιο είναι το καλύτερο ταξιδιωτικό κόλπο που δεν ξέρουν οι περισσότεροι

Life
Υπάρχει τρόπος να ταξιδεύεις και να νιώθεις σαν στο σπίτι σου!

Υπάρχει τρόπος να ταξιδεύεις και να νιώθεις σαν στο σπίτι σου!

Life

Ναύπλιο- Πελοπόννησος

Αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς και όμορφους προορισμούς, γεμάτους αρχιτεκτονική ομορφιά και ιστορία, με σοκάκια, που φαντάζουν σαν να έχουν βγει από παραμύθι. Πρόκειται, για την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, ενώ βρίσκεται, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, με οικονομικές επιλογές για διανυκτέρευση, φαγητό και διασκέδαση.

Παράλληλα, φημίζεται για τα αξιοθέατά του, με το Μπούρτζι, το Παλαμίδι και την Παλιά Πόλη, να είναι τα πιο διαδεδομένα.

{https://www.youtube.com/watch?v=bWXvm2UfSrE}

Αγκίστρι– Αργοσαρωνικός

Η ιδανική επιλογή αν επιθυμείτε μια σύντομη και οικονομική απόδραση σε νησί «μια ανάσα» από την Αθήνα. Το μικρό καταπράσινο τοπίο με τις ήσυχες παραλίες, απέχει μόλις μια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής, με οικονομικό εισιτήριο και καταλύματα.

Το νησί, ενδείκνυται για χαλάρωση και ήρεμες διακοπές, καθώς δεν έχει «πολυτάραχη» νυχτερινή ζωή. Εκεί ωστόσο, μπορείτε να απολαύσετε ποτό, καλό, φρέσκο φαγητό, όμορφα τοπία και καθαρά νερά. Τέλος, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, καθώς μπορείτε να το περπατήσετε.

{https://www.youtube.com/watch?v=ttUnZub5W98}

Κύμη- Ανατολική Εύβοια

Γνωστή ως το «Μπαλκόνι στο Αιγαίο», συνδυάζει με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο τη θάλασσα με το βουνό και το πράσινο. Η πόλη, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά προς το Αιγαίο και απέχει μόλις 2.30 ώρες από την Αθήνα- μέσω Χαλκίδας.

Στην περιοχή, μπορείτε να περιπλανηθείτε με πεζοπορία στις ομορφιές της, ή να απολαύσετε τον καφέ σας στην Παραλία της Κύμης, πλάι στη θάλασσα. Ενδείκνυται για ήρεμες διακοπές, νόστιμο φαγητό με παραδοσιακά εδέσματα και οικονομικά καταλύματα. Τέλος, με καθαρή ατμόσφαιρα η θέα συγκλονίζει, καθώς μπορείτε να δείτε τη Σκύρο «σε απόσταση αναπνοής», την Άνδρο, την Τήνο και τις Σποράδες.

{https://www.youtube.com/watch?v=nDeNP06-rc8&list=RDnDeNP06-rc8&start_radio=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Ηλίας Τσαουσάκης στο Dnews: Η προπαγάνδα τον Αύγουστο δεν πάει διακοπές

Ηλίας Τσαουσάκης στο Dnews: Η προπαγάνδα τον Αύγουστο δεν πάει διακοπές

Πολιτική
Διακοπές τέλος για τους αδειούχους του Αυγούστου - Πού είναι αυξημένη η κίνηση

Διακοπές τέλος για τους αδειούχους του Αυγούστου - Πού είναι αυξημένη η κίνηση

Ελλάδα
Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Entertainment
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς - 7 νεκροί εργαζόμενοι στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»

Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς - 7 νεκροί εργαζόμενοι στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»

Πολιτική

NETWORK

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

healthstat.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr
Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr
Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

healthstat.gr
Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

healthstat.gr
Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

healthstat.gr