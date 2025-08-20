3 οικονομικοί προορισμοί της τελευταίας στιγμής για τα τελευταία ΣΚ του Αυγούστου

Που θα αποδράσετε οικονομικά και γρήγορα, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα; Οι καλύτερες επιλογές για τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Αυγούστου.

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο απομένουν μερικά Σαββατοκύριακα του Αυγούστου που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο, φεύγοντας από την Αθήνα.

Η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, φημίζεται για τις προσιτές και όμορφες παραλίες της, το πράσινο και τους φιλόξενους ανθρώπους της, ενώ ακόμη και τελευταία στιγμή, μπορείτε να εντοπίσετε τους ιδανικούς προορισμούς για να αποδράσετε οικονομικά, μόλις δύο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα.

3 οικονομικές επιλογές για να αποδράσετε την τελευταία στιγμή μέχρι τα τέλη Αυγούστου

Προτού λοιπόν αποθηκεύσετε τις βαλίτσες σας, είναι ευκαιρία να απομακρυνθείτε από την καθημερινότητα για να χαρείτε τον ήλιο και το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Ναύπλιο- Πελοπόννησος

Αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς και όμορφους προορισμούς, γεμάτους αρχιτεκτονική ομορφιά και ιστορία, με σοκάκια, που φαντάζουν σαν να έχουν βγει από παραμύθι. Πρόκειται, για την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, ενώ βρίσκεται, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, με οικονομικές επιλογές για διανυκτέρευση, φαγητό και διασκέδαση.

Παράλληλα, φημίζεται για τα αξιοθέατά του, με το Μπούρτζι, το Παλαμίδι και την Παλιά Πόλη, να είναι τα πιο διαδεδομένα.

{https://www.youtube.com/watch?v=bWXvm2UfSrE}

Αγκίστρι– Αργοσαρωνικός

Η ιδανική επιλογή αν επιθυμείτε μια σύντομη και οικονομική απόδραση σε νησί «μια ανάσα» από την Αθήνα. Το μικρό καταπράσινο τοπίο με τις ήσυχες παραλίες, απέχει μόλις μια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής, με οικονομικό εισιτήριο και καταλύματα.

Το νησί, ενδείκνυται για χαλάρωση και ήρεμες διακοπές, καθώς δεν έχει «πολυτάραχη» νυχτερινή ζωή. Εκεί ωστόσο, μπορείτε να απολαύσετε ποτό, καλό, φρέσκο φαγητό, όμορφα τοπία και καθαρά νερά. Τέλος, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, καθώς μπορείτε να το περπατήσετε.

{https://www.youtube.com/watch?v=ttUnZub5W98}

Κύμη- Ανατολική Εύβοια

Γνωστή ως το «Μπαλκόνι στο Αιγαίο», συνδυάζει με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο τη θάλασσα με το βουνό και το πράσινο. Η πόλη, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά προς το Αιγαίο και απέχει μόλις 2.30 ώρες από την Αθήνα- μέσω Χαλκίδας.

Στην περιοχή, μπορείτε να περιπλανηθείτε με πεζοπορία στις ομορφιές της, ή να απολαύσετε τον καφέ σας στην Παραλία της Κύμης, πλάι στη θάλασσα. Ενδείκνυται για ήρεμες διακοπές, νόστιμο φαγητό με παραδοσιακά εδέσματα και οικονομικά καταλύματα. Τέλος, με καθαρή ατμόσφαιρα η θέα συγκλονίζει, καθώς μπορείτε να δείτε τη Σκύρο «σε απόσταση αναπνοής», την Άνδρο, την Τήνο και τις Σποράδες.

{https://www.youtube.com/watch?v=nDeNP06-rc8&list=RDnDeNP06-rc8&start_radio=1}