«Ναι, Κιμ Καρντάσιαν, έχουμε ξαναπάει στη Σελήνη... 6 φορές!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι.

Η NASA απέρριψε τον ισχυρισμό της Κιμ Καρντάσιαν, ότι η διαστημική αποστολή του 1969 για την προσεδάφιση του πρώτου ανθρώπου στη Σελήνη ήταν ψεύτικη.

«Ναι, Κιμ Καρντάσιαν έχουμε ξαναπάει στη Σελήνη... 6 φορές!» έγραψε στα social media ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι.

Η Καρντάσιαν ακούγεται σε βίντεο, που αναπαρήγαγε ο Ντάφι, στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής της σειράς The Kardashians να λέει στη συμπρωταγωνίστριά της Σάρα Πόλσον κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του «All's Fair» ότι πιστεύει ότι η προσεδάφιση στη Σελήνη «δεν συνέβη».

Παρά το γεγονός ότι διαψεύδονται επανειλημμένα, οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το αν οι άνθρωποι όντως πάτησε το πόδι του στη Σελήνη επιμένουν για πάνω από 50 χρόνια. Στο βίντεο, η Καρντάσιαν φαίνεται να δείχνει στην Πόλσον μια συνέντευξη με τον αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, ο οποίος μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ έκαναν τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 11.

{https://twitter.com/SecDuffyNASA/status/1983955254329974836}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σου στέλνω ένα εκατομμύριο άρθρα τόσο με τον Μπαζ Όλντριν όσο και με τον άλλον», λέει η Καρντάσιαν, πριν διαβάσει ένα απόσπασμα που φέρεται να απάντησε ο Όλντριν σε μια ερώτηση σχετικά με την πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής.

«Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή επειδή δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτική, αλλά δεν ήταν επειδή δεν συνέβη», διαβάζει η Καρντάσιαν.

Δεν είναι σαφές από ποιο άρθρο διάβαζε η Καρντάσιαν ή αν τα αποσπάσματα ήταν στην πραγματικότητα από συνέντευξη του Όλντριν.

Λίγο αργότερα, η Καρντάσιαν φαίνεται να λέει σε έναν παραγωγό «Επικεντρώνομαι σε θεωρίες συνωμοσίας όλη την ώρα», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η προσσελήνωση ήταν ψεύτικη.

«Νομίζω ότι ήταν ψεύτικη. Έχω δει μερικά βίντεο με τον Μπαζ Όλντριν να μιλάει για το πώς δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν», είπε η Καρντάσιαν.

Μετά την εκπομπή, ο Ντάφι, ο οποίος ανέλαβε επί προεδρίας Τραμπ, τάγκαρε την Καρντάσιαν σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας «Ναι, Κιμ Καρντάσιαν, έχουμε ξαναπάει στη Σελήνη... 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: το πρόγραμμα NASAArtemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του Τραμπ. Κερδίσαμε τον τελευταίο διαστημικό αγώνα και θα κερδίσουμε και αυτόν».

Η Καρντάσιαν απάντησε ρωτώντας ειρωνικά για το διαστρικό αντικείμενο με το όνομα 3I/Atlas, το οποίο οι αστρονόμοι είπαν ότι θα μπορούσε να είναι ο παλαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ. «Μισό λεπτό... πώς είναι το τσάι στον 3I Atlas;».

{https://twitter.com/KimKardashian/status/1983981651479949581}

Ο Ντάφι αργότερα κάλεσε την Καρντάσιαν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για την εκτόξευση της αποστολής Άρτεμις στη Σελήνη. Για δεκαετίες, επιστήμονες και ειδικοί έχουν αντικρούσει θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι η αποστολή Apollo 11 δεν συνέβη ποτέ.

Με πληροφορίες του BBC