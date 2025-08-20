Games
Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν Φωτογραφία: Facebook Screenshot/ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
Η παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά, βρίσκεται μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα. Φαντάζει επίγειος παράδεισος.

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα, φημίζεται στον κόσμο για την πλούσια και εντυπωσιακή ακτογραμμή της, τα καθαρά της νερά και τα καταπράσινα τοπία που κερδίζουν τα βλέμματα. Παράλληλα, όσο και να έχετε γυρίσει τη χώρα, πάντα κάτι μπορεί να μείνει ανεξερεύνητο, όπως η μοναδική παραλία στην Εύβοια, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια καλοτυπωμένη καρτ- ποστάλ.

Η Εύβοια, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μπορεί να συνδυάσει ανά περιοχές βουνό και θάλασσα, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό τοπίο, ενώ οι ξεχωριστές και καλά κρυμμένες παραλίες της, μπορούν να αποδειχθούν «διαμαντάκια».

Η πιο ψαγμένη και εντυπωσιακή παραλία της Εύβοιας

Ο λόγος λοιπόν για την παραλία της «Κροκίδιας» που βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια, μόλις περίπου 2 ώρες μακριά από το κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται λοιπόν, για μια άγνωστη –σε πολλούς - παραλία η οποία διαθέτει φυσική ομορφιά, καταγάλανα νερά και αμέριστη ηρεμία, μακριά από τα μαγαζάκια, τη βοή του κόσμου και τους ρυθμούς της έντονης καθημερινότητας. Με άλλα λόγια, φαντάζει η ιδανική επιλογή για να απαλλαγείτε από την πολυκοσμία καθώς είναι μη οργανωμένη παραλία με ελαφρύ, λευκό βοτσαλάκι, διάφανα και σαφώς πεντακάθαρα νερά. Το αξιοθαύμαστο μάλιστα είναι ότι περιβάλλεται από πυκνύ βλάστικη και ένα εντυπωσιακό πευκόδασος.

Μάλιστα, αν έχετε όλη τη μέρα μπροστά σας, είναι σημαντικό να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα που κυριεύει το τοπίο στην περιοχή με ένα αξιοθαύμαστο τρόπο.

Πολλοί από τους επισκέπτες της, έχουν χαρακτηρίσει την παραλία της «Κροκίδιας» ως εξής: «Ίσως η καλύτερη παραλία!!!», συμπλήρωσε κάποιος, ενώ μια δεύτερη κριτική τα συμπεριλαμβάνει όλα με τον πιο απλό τρόπο:

«Φανταστική παραλία!!!!! Αξίζει να την επισκεφθεί κανείς για τα υπέροχα, πεντακάθαρα νερά της… Είναι α‑π‑ό‑λ‑α‑υ‑σ‑η!».

Αν έχετε σκοπό να την επισκεφθείτε, προμηθευτείτε μπουκαλάκια με νερό και γρήγορα σνακ, καθώς η περιοχή είναι απομονωμένη και η πρόσβαση στην παραλία αν και εύκολη με το αυτοκίνητο, έχει έναν στενό δρόμο.

