Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, όπου η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της.

Στον ανακριτή πρόκειται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη γυναίκα που ομολόγησε τη δολοφονία της 76χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα, που για περίπου 25 ημέρες «έπαιζε θέατρο», ισχυρίζεται ότι οδηγήθηκε στο έγκλημα λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο. Όπως ανέφερε η ίδια, ξεκίνησε από το σπίτι της μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, θεωρώντας ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή, αφού τα παιδιά κοιμόντουσαν και ο σύζυγός της εργαζόταν βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Αρχικά σχεδίαζε να φανεί η πράξη ως ληστεία: «Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejl2l2kmyip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όμως, όπως περιέγραψε, όταν φοβήθηκε πως η 75χρονη την κατάλαβε, άρχισε να τη χτυπά με ένα γυάλινο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι: «Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα». Οι αρχές ερευνούν εάν η 46χρονη σκόπευε εξαρχής να σκοτώσει την πεθερά της, καθώς η ηλικιωμένη φέρεται να την υποψιαζόταν για συστηματικές κλοπές χρημάτων που έπαιζε στον τζόγο. Ο σύζυγος της 46χρονης παραδέχθηκε ότι δεν εμπιστευόταν χρήματα στη γυναίκα του, ενώ η κόρη της 75χρονης δήλωσε ότι η πεθερά υποψιαζόταν ακόμη και προηγούμενη διάρρηξη στον Αύγουστο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δήγηθηκε στη δολοφονία όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα που ήθελε να κλέψει δεν βρίσκονταν στο σπίτι, καθώς η ηλικιωμένη τα είχε ήδη δώσει στην κόρη της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejovd1yowsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πέθανα» - Αυτή ήταν η τελευταία λέξη της 75χρονης

«Εκεί έχω τα λεφτά» λέει στη δολοφόνο της η 75χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται η ηλικιωμένη στις 03:37 να φωνάζει «στα έδωσα τα λεφτά, φύγε». Έπειτα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών» και στη συνέχεια να δέχεται το τελειωτικό χτύπημα να λέει «πέθανα» και να καταλήγει.Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, όπου η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejkw3n5uw55?integrationId=40599y14juihe6ly}