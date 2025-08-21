Games
Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ Fly above the Greece
Οι τρεις καλύτερες παραλίες της Αττικής με νερά που θυμίζουν νησί.

Λίγο έμεινε μέχρι να ολοκληρωθεί το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, τίποτα δεν θα πρέπει να σας κρατάει μακριά από μια βουτιά ακόμη, πριν το φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του. Ο ήλιος ακόμη ζεσταίνει για τα καλά τις ημέρες του Αυγούστου, ενώ ακόμη και από την Αττική, υπάρχει η ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση σε μερικές ξεχωριστές παραλίες.

Η Αθήνα λοιπόν, μπορεί να φημίζεται για το κέντρο της και τα μοναδικά καφέ που διαθέτει, ωστόσο, μια σύντομη εξόρμηση την Κυριακή, είναι ικανή να σας ανανεώσει πολύ περισσότερο από τον καφέ στην πόλη. Η Ελλάδα μάλιστα, έχει την ικανότητα να συνδυάζει πράσινο και καταγάλανες παραλίες, ακόμη και λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο, με έναν τρόπο που μπορεί να σας πείσει ότι βρίσκεστε σε νησί.

Οι 3 καλύτερες παραλίες για βουτιά στην Αττική

Παραλία ΚΑΠΕ- Σούνιο

Η καταγάλανη παραλία με τα λευκά βότσαλα, μέσα σε κόλπο, κοντά στο Σούνιο, που σας κάνει να πιστεύετε πως βρίσκεστε στο Αιγαίο. Απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και φημίζεται για τα καθαρά της νερά και την αίσθηση ηρεμίας και απομόνωσης που παρέχει στους επισκέπτες της.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ωστόσο διαθέτει σε μικρή απόσταση μια καντίνα από την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Για να φτάσετε στο σημείο θα χρειαστεί να κατεβείτε περίπου 100 σκαλοπάτια, ωστόσο η θέα και η θάλασσα θα σας ανταμείψει.

{https://www.youtube.com/watch?v=OK4pONxUIrs}

Παραλία Κιτέζα- Σαρωνικός

Θυμίζει επίγειο παράδεισο και απέχει μόλις 27 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα καθιστώντας την ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση. Η παραλία Κιτέζα, βρίσκεται στον Σαρωνικό κόλπο και φημίζεται για την αμμουδιά της και τα ρηχά της νερά που βαθαίνουν σταδιακά.

Η παραλία, δεν είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο είναι ιδανική για να απολαύσετε την βουτιά σας λίγο πριν την καθημερινότητα. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως διαθέτει τα απαραίτητα από τουαλέτες, ξαπλώστρες, ομπρέλες και αναψυκτήριο, ενώ διαθέτει και χώρο στάθμευσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=lSGX8F0CR5c}

Παραλία Δασκαλειό- Λαύριο

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό που παρέχει όλες τις ανέσεις και φυσικά αμμουδιά για παιχνίδι και βουτιές. Βρίσκεται ανάμεσα από το Λαύριο και το Πόρτο Ράφτη, κοντά στην Κακιά Θάλασσα, μόλις μια ώρα μακριά από την Αθήνα.

Φαντάζει ο ιδανικός προορισμός για οικογένειες με κυρίως ζεστά, ρηχά νερά, ενώ στο σύνολό της η παραλία, χωρίζεται σε τρία μικρότερα κολπάκια. Τα νερά είναι καταγάλανα και γαλαζοπράσινα, σε συνδυασμό με αμμουδερή ακτή, ενώ το τοπίο στο σύνολό του, μπορεί να σας πείσει πως βρίσκεστε διακοπές.

{https://www.youtube.com/watch?v=WS01IpG3SpU}

