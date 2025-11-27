Καθυστερήσεις λόγω κίνησης σε αρκετά σημεία του Λεκανοπεδίου αυτήν την ώρα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με μποτιλιάρισμα που δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται λόγω εργασιών και στην Παραλιακή, από το ύψος του Νέου Φαλήρου έως την Καλαμακίου, σε όλο το μήκος της λεωφόρου.

Άλλες περιοχές με κυκλοφοριακά προβλήματα:

Σχιστού προς Σκαραμαγκά: Ουρά 2,5 χλμ.

Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών

Λεωφόρος Κηφισίας

Κατεχάκη – Κανελλοπούλου

Ανοδικός άξονας Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Καρέα, από Ηλιούπολη έως Κατεχάκη

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση παραμένει περιορισμένη σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

{https://x.com/aodostraffic/status/1993954489938903316?s=20}