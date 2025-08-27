Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ Τουρισμός ΤΑΞΙΔΙΑ
Η απόλυτη παραλία της Χαλκίδας, βρίσκεται μόλις λίγη ώρα μακριά από την Αθήνα με τα «τρελά νερά» να εντυπωσιάζουν.

Η Χαλκίδα, αποτελεί για πολλούς, την ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση, με όμορφες παραλίες να εμφανίζονται στην ακτογραμμή της, με πληθώρα επιλογών σε μαγαζιά για ποιοτικό φαγητό και καφέ, με τοπία που σε παραπέμπουν σε έναν πιο μακρινό προορισμό από το κέντρο της Αθήνας.

Η Χαλκίδα, φημίζεται για τα μοναδικά και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της, που την κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Με κυριότερο και πιο γνωστό το φαινόμενο της παλίρροιας που σημειώνεται στο στενό του Ευρίπου, με τα νερά να αλλάζουν φορά κάθε έξι ώρες περίπου. Παράλληλα, η διάσημη παλιά, συρταρωτή γέφυρα, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν ανοίγει προκειμένου να περάσουν πλεούμενα το Ευβοϊκό κόλπο, ενώ αποτελεί ορόσημο για ρομαντικές βόλτες με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Η καλύτερη παραλία της Χαλκίδας

Η Χαλκίδα λοιπόν, είναι ικανή να εντυπωσιάσει με την ιστορία της, το όμορφο κέντρο της, την πληθώρα από παραλίες που εκτείνονται στην πόλη, αλλά και για άλλες πιο απομονωμένες και ήρεμες γωνιές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Life
Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Life
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Life

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως μια από τις ομορφότερες αστικές παραλίες της Χαλκίδας, είναι αυτή με την ονομασία Αστέρια, που ξεχωρίζει για την «στρατηγική» της τοποθεσία, καθώς βρίσκεται μόλις 150 μέτρα μακριά από τη συρόμενη γέφυρα, ενώ παράλληλα, πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη ακτή, ιδανική επιλογή για όλους τους επισκέπτες και για οικογένειες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παραλία Αστέρια, διαθέτει ομπρέλες και ξύλινες ξαπλώστρες, γήπεδο beach-volley και χώρος για ρακέτες, ενώ το μαγαζί στην περιοχή παραμένει ανοιχτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μετατρέποντας την παραλία σε σημείο αναφοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα, οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές σε έναν χώρο που είναι ικανός να σας καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, η περιοχή, έχει να προσφέρει, ένα άκρως δελεαστικό και όμορφο τοπίο, καθώς είναι τοποθετημένη κάτω από το αισθητικό δάσος της Κανήθου, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα καταπράσινο τοπίο. Τα νερά είναι ρηχά και βαθαίνουν σταδιακά, με άμμο και ελάχιστο βότσαλο να υπάρχει τόσο έξω – όσο και μέσα στη θάλασσα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η συνεχής παλίρροια και τα «τρελά νερά», διασφαλίζουν την ανανέωση της ροής τους και εξασφαλίζει τα καθαρά και δροσερά ύδατα, στην περιοχή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Life
Μπλε δράκος: Πόσο επικίνδυνος είναι, σε ποιες παραλίες ζει - «Μην αγγίζετε ούτε με γάντια»

Μπλε δράκος: Πόσο επικίνδυνος είναι, σε ποιες παραλίες ζει - «Μην αγγίζετε ούτε με γάντια»

Διεθνή
Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σαρωνίδα: Έλος με σκουπίδια και στάσιμα νερά στην κεντρική παραλία (Βίντεο)

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σαρωνίδα: Έλος με σκουπίδια και στάσιμα νερά στην κεντρική παραλία (Βίντεο)

Ελλάδα
Οι top 4 παραλίες της Χαλκιδικής που μοιάζουν σαν να βγήκαν από όνειρο

Οι top 4 παραλίες της Χαλκιδικής που μοιάζουν σαν να βγήκαν από όνειρο

Life

NETWORK

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

healthstat.gr
Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

healthstat.gr