Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Η απόλυτη παραλία της Χαλκίδας, βρίσκεται μόλις λίγη ώρα μακριά από την Αθήνα με τα «τρελά νερά» να εντυπωσιάζουν.

Η Χαλκίδα, αποτελεί για πολλούς, την ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση, με όμορφες παραλίες να εμφανίζονται στην ακτογραμμή της, με πληθώρα επιλογών σε μαγαζιά για ποιοτικό φαγητό και καφέ, με τοπία που σε παραπέμπουν σε έναν πιο μακρινό προορισμό από το κέντρο της Αθήνας.

Η Χαλκίδα, φημίζεται για τα μοναδικά και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της, που την κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Με κυριότερο και πιο γνωστό το φαινόμενο της παλίρροιας που σημειώνεται στο στενό του Ευρίπου, με τα νερά να αλλάζουν φορά κάθε έξι ώρες περίπου. Παράλληλα, η διάσημη παλιά, συρταρωτή γέφυρα, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν ανοίγει προκειμένου να περάσουν πλεούμενα το Ευβοϊκό κόλπο, ενώ αποτελεί ορόσημο για ρομαντικές βόλτες με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Η καλύτερη παραλία της Χαλκίδας

Η Χαλκίδα λοιπόν, είναι ικανή να εντυπωσιάσει με την ιστορία της, το όμορφο κέντρο της, την πληθώρα από παραλίες που εκτείνονται στην πόλη, αλλά και για άλλες πιο απομονωμένες και ήρεμες γωνιές.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως μια από τις ομορφότερες αστικές παραλίες της Χαλκίδας, είναι αυτή με την ονομασία Αστέρια, που ξεχωρίζει για την «στρατηγική» της τοποθεσία, καθώς βρίσκεται μόλις 150 μέτρα μακριά από τη συρόμενη γέφυρα, ενώ παράλληλα, πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη ακτή, ιδανική επιλογή για όλους τους επισκέπτες και για οικογένειες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παραλία Αστέρια, διαθέτει ομπρέλες και ξύλινες ξαπλώστρες, γήπεδο beach-volley και χώρος για ρακέτες, ενώ το μαγαζί στην περιοχή παραμένει ανοιχτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μετατρέποντας την παραλία σε σημείο αναφοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα, οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές σε έναν χώρο που είναι ικανός να σας καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, η περιοχή, έχει να προσφέρει, ένα άκρως δελεαστικό και όμορφο τοπίο, καθώς είναι τοποθετημένη κάτω από το αισθητικό δάσος της Κανήθου, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα καταπράσινο τοπίο. Τα νερά είναι ρηχά και βαθαίνουν σταδιακά, με άμμο και ελάχιστο βότσαλο να υπάρχει τόσο έξω – όσο και μέσα στη θάλασσα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η συνεχής παλίρροια και τα «τρελά νερά», διασφαλίζουν την ανανέωση της ροής τους και εξασφαλίζει τα καθαρά και δροσερά ύδατα, στην περιοχή.