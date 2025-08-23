Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι, η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, για να προσφέρει ένα υπερθέαμα. Η αλήθεια πίσω από το όνομά του.

Η επερχόμενη Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 του μηνός, αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Το φεγγάρι δεν θα είναι απλώς ολόγιομο, αλλά θα συνοδεύεται από το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Σελήνης, προσδίδοντας στο φαινόμενο ξεχωριστή λάμψη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει μάλιστα και η προέλευση της ονομασίας της Πανσελήνου, καθώς έχει λάβει το χαρακτηρισμό του «ματωμένου φεγγαριού». Με τον χαρακτηρισμό αυτό, να έχει άμεση σχέση με το κόκκινο χρώμα που αποκτά η Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Γιατί η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ονομάζεται ματωμένο φεγγάρι;

Ουσιαστικά, η έκλειψη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειρο, δηλαδή το πλησιέστερο σημείο της Σελήνης στον πλανήτη Γη, με αποτέλεσμα το φεγγάρι να φαντάζει πιο κοντά στη και οπτικά μεγαλύτερη.

Παράλληλα, το εντυπωσιακό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η έντονη σκίαση που θα καλύψει περίπου το 36% της διαμέτρου του φεγγαριού με αποτέλεσμα να εισέλθει στο πιο σκοτεινό σημείο, χαρίζοντας έτσι μια βαθιά και άκρως θεαματική απόχρωση του κόκκινου.

Το χαρακτηριστικό χρώμα της «ματωμένης» Σελήνης οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, όπου το φως φιλτράρεται και απορροφάται και καταλήγει να «γεμίζει» τη Σελήνη, με έντονες θερμές, κοκκινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό οπτικό φαινόμενο, ορατό και στη Γη- σε ορισμένα σημεία- ακόμη και με «γυμνό μάτι».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος «ματωμένο φεγγάρι», δεν είναι επιστημονικός, αλλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη λόγω του έντονου χρώματος.

Τέλος, να σημειωθεί, πως η ολική έκλειψη, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου με το φεγγάρι να μπαίνει πλήρως στη σκιά της Γης για περίπου 82 λεπτά.Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 20:30, ενώ η ολοκλήρωσή της θα έρθει στις 21:53. Πιθανά ωστόσο, το φεγγάρι να φτάσει στον ουρανό ήδη «ματωμένο».