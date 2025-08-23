Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι Φωτογραφία: Unsplash/ Ashish Kumar
Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι, η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, για να προσφέρει ένα υπερθέαμα. Η αλήθεια πίσω από το όνομά του.

Η επερχόμενη Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 του μηνός, αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Το φεγγάρι δεν θα είναι απλώς ολόγιομο, αλλά θα συνοδεύεται από το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Σελήνης, προσδίδοντας στο φαινόμενο ξεχωριστή λάμψη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει μάλιστα και η προέλευση της ονομασίας της Πανσελήνου, καθώς έχει λάβει το χαρακτηρισμό του «ματωμένου φεγγαριού». Με τον χαρακτηρισμό αυτό, να έχει άμεση σχέση με το κόκκινο χρώμα που αποκτά η Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Γιατί η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ονομάζεται ματωμένο φεγγάρι;

Ουσιαστικά, η έκλειψη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειρο, δηλαδή το πλησιέστερο σημείο της Σελήνης στον πλανήτη Γη, με αποτέλεσμα το φεγγάρι να φαντάζει πιο κοντά στη και οπτικά μεγαλύτερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις 23/8 το «Μαύρο Φεγγάρι» - Το σπάνιο φαινόμενο που μαγεύει

Στις 23/8 το «Μαύρο Φεγγάρι» - Το σπάνιο φαινόμενο που μαγεύει

Life
Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Life
Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο

Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο

Life

Παράλληλα, το εντυπωσιακό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η έντονη σκίαση που θα καλύψει περίπου το 36% της διαμέτρου του φεγγαριού με αποτέλεσμα να εισέλθει στο πιο σκοτεινό σημείο, χαρίζοντας έτσι μια βαθιά και άκρως θεαματική απόχρωση του κόκκινου.

Το χαρακτηριστικό χρώμα της «ματωμένης» Σελήνης οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, όπου το φως φιλτράρεται και απορροφάται και καταλήγει να «γεμίζει» τη Σελήνη, με έντονες θερμές, κοκκινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό οπτικό φαινόμενο, ορατό και στη Γη- σε ορισμένα σημεία- ακόμη και με «γυμνό μάτι».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος «ματωμένο φεγγάρι», δεν είναι επιστημονικός, αλλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη λόγω του έντονου χρώματος.

Τέλος, να σημειωθεί, πως η ολική έκλειψη, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου με το φεγγάρι να μπαίνει πλήρως στη σκιά της Γης για περίπου 82 λεπτά.Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 20:30, ενώ η ολοκλήρωσή της θα έρθει στις 21:53. Πιθανά ωστόσο, το φεγγάρι να φτάσει στον ουρανό ήδη «ματωμένο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Ελλάδα
Τα 3 ζώδια που επηρεάζει η νέα Πανσέληνος στον Παρθένο

Τα 3 ζώδια που επηρεάζει η νέα Πανσέληνος στον Παρθένο

Life
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

Οικονομία
Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Ελλάδα

NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

healthstat.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr