Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/GREECE WITH MY CAMERA
Οι καλύτερες παραλίες της Αττικής που θυμίζουν καρτ ποστάλ.

Είναι αλήθεια, πως η Αθήνα και η Αττική, αρχίζουν να γεμίζουν και πάλι σταδιακά με την επιστροφή των τελευταίων εκδρομών, τώρα που ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται απαραίτητα με το ότι τελείωσαν τα μπάνια και η παραλίες.

Τόσο ολόκληρη η Ελλάδα – όσο και η Αττική φημίζεται για τα ξεχωριστά της τοπία, τις ήσυχες γωνιές και τις θάλασσες που φαντάζουν ιδανική επιλογή για μια τελευταία βουτιά και λίγες ώρες ανεμελιάς. Έτσι, αξίζει να γνωρίζετε, ορισμένες από τις πιο όμορφες παραλίες της Αττικής, ιδανικές για χαλάρωση, ήλιο και βουτιές.

Οι καλύτερες παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

Σκαλάκια Αλθέας

Πρόκειται για έναν μικρό, ήσυχο όρμο με μικρό βότσαλο, ελαφρώς αμμώδη ακτή και κρυστάλλινα νερά, που βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Βάρη. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ενώ για να φτάσετε εκεί, χρειάζεται να κατεβείτε μια μικρή σκάλα, από όπου πήρε και το όνομά της. Το τοπία μάλιστα, θυμίζει κάποιο νησί του Αιγαίου, ενώ ακριβώς απέναντι από την ακτή ξεχωρίζει το μικρό νησάκι Ντούνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=YySdFXcnLuU&list=RDYySdFXcnLuU&start_radio=1}

Ασημάκη

Είναι μια μικρή ανοργάνωτη, όμορφη παραλία στο Σούνιο, με πλούσια άμμο και ρηχά, καταγάλανα νερά, ιδανική για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση. Στην περιοχή, κυριεύει το πράσινο με φοινικόδεντρα και πυκνή βλάστηση να προσφέρουν φυσική σκίαση. Απέχει μόλις 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ενώ το Σούνιο ενδείκνυται για φαγητό και καφέ μετά τη θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=y5pHf6xYWZk}

Άγιος Νικόλαος

Μόλις 50 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, κοντά στην Ανάβυσσο, μπορείτε να εντοπίσετε την όμορφη παραλία του Αγίου Νικολάου, η οποία ξεχωρίζει για την αρκετά μεγάλη έκτασή της, τα κρυστάλλινα νερά και το γραφικό τοπίο που προσφέρει. Στην ακτή, υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που ολοκληρώνει την ξεχωριστή θέα. Παράλληλα, η παραλία διαθέτει δύο κόλπους, ο ένας εξ αυτών είναι πιο οργανωμένος με ξαπλώστρες και ομπρέλες και ο άλλος ήρεμος και ανοργάνωτος.

{https://www.youtube.com/watch?v=y25QEBkRcmk}

Μικρή Χαμολιά

Λίγο πιο έξω από την Αθήνα, ανάμεσα από την περιοχή της Αρτέμιδας στη Λούτσα και το Πόρτο Ράφτη, δεσπόζει ο μικρός οικισμός της Χαμολιάς, που ξεχωρίζει για την φυσική ομορφιά του. Μόλις 500 μέτρα, δεξιά από την κεντρική παραλία του χωριού, υπάρχει ο μικρός –γοητευτικός κολπίσκος της Μικρής Χαμολιάς, με γαλαζοπράσινα νερά, βότσαλο και χαλίκι, που αποτελεί την ιδανική περιοχή για μια ήρεμη ημέρα λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=vbKFfSYUu5Q&list=RDvbKFfSYUu5Q&start_radio=1}

