Το ίδιο διάστημα εκτός από τα τροχαία βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις στην Αττική.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 σοβαρά σε 530 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο, στην Αττική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Παράλληλα, η μη χρήση κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες μηχανών οδήγησε σε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την τροχαία στην Αττική τον Νοέμβριο σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα:

- 9 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

- 11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,

- 510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.

Το ίδιο διάστημα βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

- 1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

- 2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

- 303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

- 603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

- 1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

- 1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

- 41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.