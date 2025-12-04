Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί. Τέσσερις με πέντε οι δράστες.

Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα το πρωί, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, οι δράστες ήταν 4 με 5, στην κατοχή τους είχαν όπλα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας, ενώ οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς από το να τους πλησιάσουν.

Παράλληλα αναφέρεται ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι διαρρήκτες για να διαφύγουν κατά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, έπαθε λάστιχο.

Ως αποτέλεσμα με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν διερχόμενο όχημα προκειμένου να μπορέσουν να διαφύγουν όπως και έγινε στο τέλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών της Ηπείρου για τη άμεση σύλληψη των δραστών.