Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται ο ορεινός όγκος της Άρτας με τις τοπικές αρχές να κάνουν έκκληση στους πολίτες.

Η σαρωτική κακοκαιρία με τις αδιάκοπες, καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τα τελευταία 24ωρα την Ήπειρο, προκάλεσαν σημαντική άνοδο της στάθμης του Αράχθου, στην περιοχή της Πλάκας.

Ο Άραχθος υπερχείλισε στο ύψος του ιστορικού γεφυριού με αποτέλεσμα να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών ενώ οριακά ξεπέρασε το ύψος της γέφυρας Bailey που βρίσκεται στο σημείο. Η κυκλοφορία στο σημείο είναι αδύνατη ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και για τις γύρω υποδομές.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, απευθύνει έκκληση σε ταξιδιώτες, να μην προσεγγίζουν την περιοχή. «Μη ξεκινάτε από τα αστικά κέντρα προς βόρεια Τζουμέρκα, υπάρχουν καταπτώσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου..» προειδοποιεί με αναρτήσεις του στα social media όπου απεικονίζεται η δύσκολη συνθήκη.

Καλαρύτες, Ματσούκι, Πράμαντα, στη γέφυρα της Πλάκας, και αρκετά σημεία στο ορεινό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων στα σύνορα των νομών Άρτας και Ιωαννίνων υπάρχουν καταπτώσεις σε δρόμους, που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση.

Ο Δήμος Ζαγορίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις, φερτά υλικά και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου απευθύνει αυστηρή σύσταση προς κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές και δύσβατες περιοχές, και να μην πλησιάζουν κοίτες ποταμών ή σημεία με πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο ορεινό κομμάτι του νομού.

«Επειδή η δύναμη της φύσης είναι πολύ μεγάλη και πολλές φορές τρομακτική! Επειδή υπάρχουν πολλά σημεία επικίνδυνα με διακοπή κυκλοφορίας και φερτά υλικά. Επειδή ο δρόμος στο "Κακολάγκαδο" έχει εξαφανιστεί και έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο ρέμα. Μένουμε ασφαλείς. Αποφεύγουμε μετακινήσεις στο ορεινό κομμάτι του δήμου Αρταίων».

Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευή η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα 112 σε Άρτα και Ιωάννινα.

Στις 15:40 η Πολιτική Προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους της Άρτας που προειδοποιούσε για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στη δημοτική ενότητα της Άρτας, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Νωρίτερα είχε σταλεί άλλο μήνυμα από το 112, που προειδοποιούσε πως «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων της περιφερειακής ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα στην Άρτα και τις γύρω περιοχές υπήρξε διακοπή ρεύματος ωστόσο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Λίγο αργότερα, 112 εστάλη και στους κατοίκους των Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές όπως και τις κοινότητες της Άρτας. ΟΙ δρόμοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από νερά, τα ρέματα έχουν γίνει ποτάμια ενώ από τα βουνά κατεβαίνουν φερτά υλικά και χώματα κάνοντας ακόμα και κεντρικούς δ΄ρομους αδιάβατους.

Στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί λόγω μεγάλης ποσότητας νερού και φερτών υλικών. Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή για παρεμβάσεις. Σπίτια και καταστήματα στην παλιά Φιλιππιάδα έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χωριά με πολλά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γεγονός που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν αντλίες για να απομακρυνθούν νερά.

Στον ποταμό Καλαμά στη Θεσπρωτία, η υπερχείλιση προκάλεσε πλημμύρες στους κάμπους της Βρυσέλλας και της Σαγιάδας, καταστρέφοντας καλλιέργειες μανταρινιών και πορτοκαλιών την περίοδο συγκομιδής.

Παράλληλα, στον κάμπο της Κεστρίνης στον Δήμο Φιλιατών τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα, έπληξαν μεγάλες εκτάσεις με μανταρινοκαλλιέργειες, σε μια περίοδο που η συγκομιδή βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιό της.

Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (20/11/2025), προειδοποιώντας για εκ νέου επιδείνωση στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο:

Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Βαθμιαία ύφεση αναμένεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/11 προς το Σάββατο 22/11.

