Η τριπλή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την προσήλωση της Περιφέρειας Αττικής στη δημιουργία δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με καινοτόμους φορείς και οργανισμούς.

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Αττικής για την πρωτοβουλία «Μάθε να το κάνεις σωστά» σχετικά με την προώθηση της ανακύκλωσης, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim.

Η πρωτότυπη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας SOCIALDOO, έλαβε χθες τριπλή τιμητική διάκριση στα PR Daily Awards της Νέας Υόρκης, έναν από τους κορυφαίους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.

Συγκεκριμένα η δράση απέσπασε τιμητική διάκριση σε τρεις κατηγορίες:

• Εταιρική Υπευθυνότητα

• Καμπάνια με Κοινωνικό Χαρακτήρα

• CSR & Diversity Communications

Η καμπάνια είχε στόχο την προώθηση σύγχρονων πρακτικών ενημέρωσης, την ενίσχυση της υπευθυνότητας και την προαγωγή της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προκειμένου να εδραιωθεί μια νέα κουλτούρα ανακύκλωσης σε σωστές βάσεις, με στόχο οι επιδόσεις στην ανακύκλωση να αγγίξουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας που για εμάς είναι κεντρική στρατηγική στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Περιφέρειας. Αποδεικνύει, όμως, και ότι η Αττική μπορεί να πρωταγωνιστεί με έργα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στους πολίτες και διεθνές αποτύπωμα.

Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας και ξεκινά από την καθημερινή, σωστή ενημέρωση. Με καμπάνιες όπως το «Μάθε να το κάνεις σωστά» χτίζουμε μια νέα κουλτούρα περιβαλλοντικής συνείδησης, που είναι απαραίτητη για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον των παιδιών μας.

Συνεχίζουμε με δημιουργικότητα, συνέπεια και προσήλωση σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ηρακλής για τη συνεργασία και να συγχαρώ τη SOCIALDOO για τη δημιουργική της προσέγγιση.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, προωθώντας ένα σύγχρονο πρότυπο δημόσιας διοίκησης που στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Πάντα ψηλά, πάντα με έργα που μιλούν διεθνώς για την Αττική».

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για την ανακύκλωση, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.tokanoumesosta.gr