Η κλήρωση ανέδειξε 5.566 δικαιούχους, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τo voucher για τουριστικές υπηρεσίες στη Βόρεια Εύβοια.

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το North Evia Pass 2025, το πρόγραμμα που προσφέρει άυλο ψηφιακό voucher 150 ευρώ για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια. Από το σύνολο των 85.804 αιτήσεων που καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα, 81.651 υποβλήθηκαν οριστικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Η κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των δύο δήμων ήταν σχεδόν ισομερής:

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού: 51%

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: 49%

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο περιόδους χρήσης της κάρτας (Νοέμβριος 2025 και Σεπτέμβριος–Νοέμβριος 2026), ενώ η διαδικασία υποβολής ήταν πλήρως ψηφιακή. Η κλήρωση ανέδειξε 5.566 δικαιούχους, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα για τουριστικές υπηρεσίες στη Βόρεια Εύβοια.

Κλήρωση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, διενεργήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι 5.566 τελικοί δικαιούχοι. Συγκεκριμένα:

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού:2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 € (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας:2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 € (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου στη σελίδα [vouchers.gov.gr/northeviapass2025](https://vouchers.gov.gr/northeviapass2025) και οι δικαιούχοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Δημιουργία καρτών και ενημέρωση δικαιούχων

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Φάση 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν την 6η Νοεμβρίου 2025, με ενημέρωση των δικαιούχων μέσω email και SMS. Η έκδοση των καρτών για τη Φάση 2 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026) θα γίνει πριν την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.