Η Μαλένα Βλοντάκη είχε εμφανιστεί στο Deal τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο Deal εμφανίστηκε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου, Μαλένα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

«Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά η Μαλένα Βλοντάκη η οποία έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της και ασχολείται με το μόντελινγκ.

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό», πρόσθεσε στη συνέχεια, με τη Μαλένα Βλοντάκη να ονειρεύεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα.

Όπως είπε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, ο οποίος είχε κάνει στροφή στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, θα έκανε μια εμφάνιση στο πλευρό του σε κάποιο σίριαλ, σκέψη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. «Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε ''όχι''», σημείωσε.

Σε συνέντευξή της τώρα, στο «Secret», η Μαλένα Βλοντάκη αποκάλυψε τι θα κάνει με τα χρήματα που κέρδισε στο Deal.

«Κέρδισα 7.200 ευρώ, τα οποία είχα σκεφτεί να τα χρησιµοποιήσω για ένα πρόγραµµα Erasmus. Προσπαθώ να είµαι όσο τον δυνατόν πιο ανεξάρτητη οικονοµικά από τους γονείς µου. ∆ουλεύω από 18 χρόνων. Το Deal µε βοήθησε να χρησιµοποιήσω τα χρήµατα για ακαδηµαϊκούς σκοπούς» φανέρωσε.

Στην ίδια συνέντευξη, είπε για τους γονείς της: «Πάντα ήµουν πολύ περήφανη για τους γονείς µου, για ό,τι έχουν καταφέρει. Ούτε εµένα ούτε των άλλων δύο αδελφιών µου, της Ηλέκτρας και του Σπυρίδωνα, πήρανε ποτέ τα µυαλά µας αέρα επειδή οι γονείς µας είναι αυτοί που είναι. Ο πατέρας µας µάς έλεγε πάντα “είστε µια γροθιά”, µας έµαθε να είµαστε πάντα ενωµένοι, να αγαπιόµαστε πολύ και να σεβόµαστε ο ένας τον άλλον. Η µαµά είναι λίγο πιο αυστηρή, µας έµαθε πολλά πράγµατα, όπως να µην ανοιγόµαστε εύκολα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουµε. Είναι το πρώτο άτοµο που απευθυνόµαστε όταν θέλουµε κάτι να ρωτήσουµε. Είναι πρώτα γονείς µας και µετά φίλοι µας. Εχουµε µια σχέση που τους εµπιστευόµαστε και τους λέµε τα πάντα».

Επίσης, για το αντικείµενο σπουδών και το επάγγελµά της, επιλέγοντας τις Πολιτικές Επιστήµες, εξήγησε πως «είναι ένας κλάδος πολύ ενδιαφέρων, ακόµα και αν δεν ασχοληθώ µε αυτόν στο µέλλον επαγγελµατικά. Ηθελα να έχω γνώσεις στην πολιτική. Οταν τελειώσω, µε το καλό, το πτυχίο, θα ήθελα να κάνω µεταπτυχιακό. ∆εν έχω αποφασίσει ακόµα πού, µπορεί να είναι τα ΜΜΕ, µπορεί να είναι η νοµική ή ακόµα και η διπλωµατία».

Κλείνοντας, η Μαλένα αποκάλυψε το πιο βαθύ όνειρό της: «Θέλω να ασχοληθώ στο µακρινό µέλλον µε την υποκριτική. Πάντα µου αρέσει να παρακολουθώ θέατρο. Μπορεί να µε επηρέασε και η ενασχόληση του πατέρα µου κάποια στιγµή µε την ηθοποιία. Κάναµε µαζί πρόβα τον ρόλο του. Ισως και η νονά του αδελφού µου, που είναι η ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου».