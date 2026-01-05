Το Μαξίμου δεν θέλει να ταυτιστεί με το απόφθεγμα που επέλεξε ο Άδωνις.

Αποστάσεις από την (έμμεση) τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα παίρνει το Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κληθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει ανάρτηση του υπουργού Υγείας, στην οποία υιοθετεί το απόφθεγμα «Nolite leges loqui - gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους – κουβαλούμε σπαθιά»), ο Π. Μαρινάκης προσπάθησε να μην αφήσει κανένα περιθώριο ταύτισης: «Δεν εξέφρασε τη θέση της χώρας», είπε, προσθέτοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ούτε υιοθετούμε το δίκαιο του ισχυρού».

Ε.Σ.