Μετά τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε –εμμέσως– να συνταχθεί με τη γραμμή Τραμπ (και Μητσοτάκη), στον απόηχο της βίαιης απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφεύγει να αναφερθεί στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ και αρκείται στη φράση «Nolite leges loqui – gladios gerimus» («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους – κουβαλούμε σπαθιά»), αποδίδοντάς την στον Πομπήιο τον Μέγα.

Το απόφθεγμα που υιοθετεί ο υπουργός στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μοιάζει περισσότερο με προσωπική τοποθέτηση στη συζήτηση περί σεβασμού στη νομιμότητα και το δίκαιο, μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Μερικά ιστορικά διδάγματα από τη Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με την έκδοση του βιβλίου μου για τη "Ρώμη"… ή μελετώντας τη σύγχρονη "Ρώμη", την "E pluribus unum"…», έγραψε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας πριν από λίγες ημέρες είχε «αθωώσει» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και είχε ζητήσει να νομιμοποιηθούν τα pushbacks, χαρακτηρίζοντας «αριστεροκρατούμενα» το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και τη Διεθνή Αμνηστία.

