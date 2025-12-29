«Συντάσσομαι με πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων εννέα πρωθυπουργοί, που λένε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε», είπε για τα pushbacks ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη διευκρίνηση ότι οι απαξιωτικές δηλώσεις του αφορούσαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης- το οποίο έχει ζητήσει τη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου - και όχι το Διεθνές Δικαστήριο προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιμένει στη σκληρή κριτική του για τη Διεθνή Αμνηστία. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου-Ισραήλ, λέγοντας πως «προφανώς για να πήγε δεν πιστεύει ότι είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου», ενώ τάχθηκε υπέρ των pushbacks, γιατί «αν δεν υπάρχει Ευρώπη, να τον βράσω τον πολιτισμό της».

Μιλώντας στο Action24 για τη Διεθνή Αμνηστία, είπε αρχικά: «Αυτός ο οργανισμός που στην Ελλάδα ήταν επικεφαλής του για αρκετά χρόνια ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Που κατηγορεί την Ελλάδα για pushbacks, το Λιμενικό για φόνους και διάφορα τέτοια. Ιάσονας Αποστολόπουλος και λοιπά...».

«Πάμε με τη σειρά. Πιστεύω εγώ ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου; Όχι. Πήγε ο πρωθυπουργός μου προχθές στη Ιερουσαλήμ και υπέγραψε συμμαχία με τον Πρόεδρο της Κύπρου; Καλά έκανε και πήγε. Αν είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου, κακώς έκανε και πήγε. Προφανώς για να πήγε δεν πιστεύει ότι είναι εγκληματίας πολέμου. Άρα, η Ελλάδα έχει λάβει ήδη θέση δια της στρατιωτικής της και πολιτικής της συμμαχία με το Ισραήλ», τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Για τη Διεθνή Αμνηστία, είπε: «Είναι ένας οργανισμό ο οποίος αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών».

Για τα (παράνομα) pushbacks, είπε: «Συντάσσομαι με πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων εννέα πρωθυπουργοί, που λένε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Διότι δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φθάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μία βάρκα γίνουν 1.000 δεν θα υπάρχει Ελλάδα, τι να κάνουμε τώρα;».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου «και πρακτικά, τι να κάνεις;», ο υπουργός απάντησε χωρίς περιστροφές: «Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στις ακτές της Λιβύης, δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε. Να πάει μπαμ μπαμ πίσω, στη Λιβύη (σ.σ.: έκανε κίνηση σπρωξίματος με τα χέρια του)».

«Όταν αυτό (σ.σ.: τα pushbacks) απαγορεύτηκαν ήταν άλλες οι συνθήκες στην ανθρωπότητα. Σήμερα αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει», είπε.

«Η Ευρώπη μπορεί να έχει όσο πολιτισμό θέλει, αρκεί να μπορεί να υπάρχει Ευρώπη την επόμενη μέρα, αλλιώς να τον βράσω τον πολιτισμό της», τόνισε.

