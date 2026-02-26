«Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος να εξασφαλιστεί η ελάχιστη ηρεμία, η συνεννόηση και ο διάλογος στα νοσοκομεία», επισημαίνει ο γνωστός καθηγητής.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρέπει να αποπεμφθεί από την κυβέρνηση τώρα επειδή είναι αυτός που είναι. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος να εξασφαλιστεί η ελάχιστη ηρεμία, η συνεννόηση και ο διάλογος στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να γίνει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ».

Τα παραπάνω τονίζει ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας και τα όσα ακολούθησαν.

Η δήλωση του Γρηγόρη Γεροτζιάφα έχει ως εξής:

«Είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει ως Υπουργό Υγείας αυτό το αλαλάζον κύμβαλο μισαλλοδοξίας.

Είναι έκπτωση των θεσμών της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας να συμμετέχει στην Ελληνική Κυβέρνηση αυτό το ανερμάτιστο είδος πολιτικού.

Είναι ντροπή για τους σοβαρούς δεξιούς πολίτες να είναι αντιπρόεδρος του ιστορικού τους κόμματος, της ΝΔ, αυτό το κακέκτυπο αυταρχισμού του 1950.

Είναι ντροπή για τους δεξιούς συναδέλφους γιατρούς στην Ελλάδα να τον καλούν σε μεγάλα και σοβαρά ιατρικά συνέδρια και να τα «καπελώνει» αυτός ο πωλητής «νανογυλέκων».

Είναι ντροπή για την ιατρική ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας να συνομιλεί μαζί του και να πιστεύει ότι έτσι συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρέπει να αποπεμφθεί τώρα από την κυβέρνηση. Όχι επειδή «διαλύει» το ΕΣΥ ή επειδή είναι νεοφιλελεύθερος/ακροδεξιός. Η νεοφιλελεύθερη αποδιοργάνωση του ΕΣΥ είναι, σε τελική ανάλυση, η πολιτική που επέλεξε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023.

