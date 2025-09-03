Games
Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ GREECE WITH MY CAMERA
Τρεις παραλίες- διαμάντια για τη βουτιά του Σεπτμεβρίου.

Η αλήθεια είναι πως, παρότι ο Σεπτέμβρης έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του, οι παραλίες της χώρας συνεχίζουν να γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο. Οι λουόμενοι, όπως είναι φυσικό, εξακολουθούν να αναζητούν λίγες ώρες ξεκούρασης, μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Στην Αττική, αν και η πόλη έχει αρχίσει να ζωντανεύει ξανά μετά τις επιστροφές των αδειούχων, τα Σαββατοκύριακα παρουσιάζει την αντίθετη εικόνα. Ο κόσμος εκμεταλλεύεται τον καλό καιρό για να αποδράσει στη θάλασσα και να απολαύσει τις τελευταίες καλοκαιρινές στιγμές.

Ποιες όμως είναι οι ιδανικές παραλίες κοντά στην Αττική για μια σύντομη απόδραση; Φυσικά, η χώρα, λόγω της ακτογραμμής της, συνδυάζει τόσο τη θάλασσα – όσο και το βουνό. Ορισμένες περιοχές ωστόσο ενδείκνυνται για μια ακόμη βουτιά, χωρίς να είναι απαραίτητα τα περιττά έξοδα.

Οι 3 παραλίες – διαμάντια στην Αττική

Ερωτοσπηλιά

Η παραλία, είναι γνωστή και ως η «παραλία των ερωτευμένων» και βρίσκεται μόλις 40 χιλιόμετρα έξω από την βοή της Αθήνας, στο Πόρτο Ράφτη. Πρόκειται για έναν μικρό κολπίσκο στην περιοχή, με καθαρά νερά, προστατευμένο από τον αέρα, αμμουδιά και φυσική σκιά από τα δέντρα και τους βραχώδεις σχηματισμούς. Παράλληλα, να σημειωθεί πως για να φτάσετε στο σημείο, χρειάζεται να περπατήσετε την πεζογέφυρα που συνδέει τον δρόμο με την παραλία. Διαθέτει ελάχιστες υποδομές, οπότε προτείνεται να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα. Η ατμόσφαιρα ωστόσο θα σας ανταμοίψει, καθώς στην περιοχή κυριαρχεί η ηρεμία και ομορφιά της φύσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=F6f50jyYzgg}

Κακιά θάλασσα

Η παραλία, παρά το όνομά της, αποτελεί ένα κρυφό διαμάντι. Ουσιάστικα, πρόκειται για έναν γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό στη νοτιοανατολική πλευρά της Αττικής, κοντά στην Κερατέα, ενώ αποτελεί μια από τις ομορφότερες ακτές της. Διαθέτει ψιλή άμμο και καθαρά, γαλάζια νερά, ενώ την χαρακτηρίζει και ο κάθετος βράχος που βρίσκεται στο σημείο. Παράλληλα, να σημειωθεί πως η παραλία χωρίζεται σε δύο «κατηγορίες». Οι λουόμενοι, έχουν να επιλέξουν στο αν θέλουν να απολάυσουν την ηρεμία ή να επισκεφθούν το μαγαζάκι με ξαπλώστρες στην ακτή. Το όμορφο τοπίο της παραλίας, το συμπληρώνει ένα μικρό γραφικό εκκλησάκι πάνω σε προεξοχή δίπλα στη θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=CJ8PesylRsU&list=RDCJ8PesylRsU&start_radio=1}

Σκαλάκια Αλθέας

Μόλις 45 λεπτά από την Αθήνα με προορισμό προς το Σούνιο, ξεπροβάλει η καταγάλανη παραλία, γνωστή ως «Σκαλάκια». Το όνομά της το «κέρδισε», λόγω της χαρακτηριστικής σκάλας που οδηγεί τους επισκέπτες στην ακτή. Το τοπίο, είναι ικανό να μαγέψει τους επισκέπτες, καθώς η παραλία βρίσκεται μέσα σε έναν στενό, ήσυχο κολπίσκο με ψιλό βότσαλο και καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά. Ταυτόχρονα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιλέγουν την ηρεμία, καθώς δεν πρόκειται για οργανωμένη παραλία, ενώ η βλάστηση στο καταπράσινο τοπίο και η βραχώδης ακτογραμμή με μία μικρή σπηλιά, προσφέρουν τόσο φυσική σκιά- όσο και ένα εκπληκτικό τοπίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=YySdFXcnLuU&list=RDYySdFXcnLuU&start_radio=1}

