Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σε αυτό το νησί πρέπει οπωσδήποτε να πάτε το Σεπτέμβριο αν λατρεύετε το καλό φαγητό

Σε αυτό το νησί πρέπει οπωσδήποτε να πάτε το Σεπτέμβριο αν λατρεύετε το καλό φαγητό Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Τουρισμός ΤΑΞΙΔΙΑ
Όταν το καλό φαγητό, συνδυάζεται με τα όμορφα τοπία και τους ανθρώπους τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συναρπαστικό αυτό κυκλαδίτικο νησί.

Αναπόφευκτα, όταν τίθεται λόγος για κάποιο νησί, το μυαλό πηγαίνει σε καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιο καλό φαγητό και καφέ, πλάι στο κύμα. Ωστόσο, η μορφολογία και το κλίμα της Ελλάδας, επιτρέπουν τις εξορμήσεις σε όμορφα νησιά τόσο πριν το καλοκαίρι – όσο το Σεπτέμβρη.

Μάλιστα, τα πανηγύρια σε διάφορα κυκλαδίτικα νησιά δεν σταματούν τον Αύγουστο, αντιθέτως συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με διάφορα φεστιβάλ, να γεμίζουν τις πλατείες με κόσμο, χορό, κέφι και τραγούδια.

Ένα από αυτά τα νησιά, είναι φυσικά και η Σίφνος, με ένα μοναδικό φεστιβάλ να λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Life
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Life
Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Life

Σίφνος: Το νησί «όνειρο» για τον Σεπτέμβρη

Αναλυτικότερα λοιπόν, η Σίφνος, βρίσκεται στις δυτικές Κυκλάδες και ξεχωρίζει για τα λεγόμενα «λευκά χωριά» της τα καλντερίμια και τις καταγάλανες παραλίες της.

Παράλληλα, η πλούσια γαστρονομία της και η παραδοσιακή μαγειρική συνδυάζονται και προσφέρουν έφορο έδαφος για το πανηγύρι του Τσελεμεντέ που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στο νησί.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα Διεθνές Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης Γαστρονομίας του «Νικόλαου Τσελεμεντέ» και αφορά ένα γαστρονομικό και πολιτιστικό πανηγύρι. Έτσι, το χωριό Αρτεμώνας, αποκτά ζωή και γεμίζει μυρωδιές από την τοπική κουζίνα, ενώ στο σημείο συγκεντρώνονται για να μαγειρέψουν τόσο τοπικές νοικοκυρές – όσο και σεφ, με κόσμο που φτάνει στο σημείο από όλα τα γύρω νησιά και όχι μόνο.

Έτσι λοιπόν πλέον, το φεστιβάλ, δεν αποτελεί πλέον μια «γιορτή φαγητού», αλλά έναν βαθιά ριζωμένο θεσμό που αναδεικνύει τον πολιτισμό των Κυκλάδων, τη φιλοξενία και τις παραδόσεις της Σίφνου.

Φέτος, το πανηγύρι του Τσελεμεντέ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 25 με 27 Σεπτεμβρίου, με τις νοικοκυρές, να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το φαγητό.

Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το νησί τον Σεπτέμβρη, να είστε έτοιμη για πολύ φαγητό, νόστιμες και ποιοτικές λιχουδιές, ζωντανή μουσική, χορό και ποτό, σε μια πλατεία που όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=F6J9Nbu-1l8&list=RDF6J9Nbu-1l8&start_radio=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Σίφνος: 14χρονος πέθανε στον ύπνο του – «Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε»

Σίφνος: 14χρονος πέθανε στον ύπνο του – «Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε»

Ελλάδα
Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Life
Παπάς χορεύει σε πανηγύρι στην Εύβοια και γίνεται viral (βίντεο)

Παπάς χορεύει σε πανηγύρι στην Εύβοια και γίνεται viral (βίντεο)

Ελλάδα
Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Life

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr