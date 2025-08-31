Σε αυτό το νησί πρέπει οπωσδήποτε να πάτε το Σεπτέμβριο αν λατρεύετε το καλό φαγητό

Όταν το καλό φαγητό, συνδυάζεται με τα όμορφα τοπία και τους ανθρώπους τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συναρπαστικό αυτό κυκλαδίτικο νησί.

Αναπόφευκτα, όταν τίθεται λόγος για κάποιο νησί, το μυαλό πηγαίνει σε καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιο καλό φαγητό και καφέ, πλάι στο κύμα. Ωστόσο, η μορφολογία και το κλίμα της Ελλάδας, επιτρέπουν τις εξορμήσεις σε όμορφα νησιά τόσο πριν το καλοκαίρι – όσο το Σεπτέμβρη.

Μάλιστα, τα πανηγύρια σε διάφορα κυκλαδίτικα νησιά δεν σταματούν τον Αύγουστο, αντιθέτως συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με διάφορα φεστιβάλ, να γεμίζουν τις πλατείες με κόσμο, χορό, κέφι και τραγούδια.

Ένα από αυτά τα νησιά, είναι φυσικά και η Σίφνος, με ένα μοναδικό φεστιβάλ να λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο.

Σίφνος: Το νησί «όνειρο» για τον Σεπτέμβρη

Αναλυτικότερα λοιπόν, η Σίφνος, βρίσκεται στις δυτικές Κυκλάδες και ξεχωρίζει για τα λεγόμενα «λευκά χωριά» της τα καλντερίμια και τις καταγάλανες παραλίες της.

Παράλληλα, η πλούσια γαστρονομία της και η παραδοσιακή μαγειρική συνδυάζονται και προσφέρουν έφορο έδαφος για το πανηγύρι του Τσελεμεντέ που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στο νησί.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα Διεθνές Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης Γαστρονομίας του «Νικόλαου Τσελεμεντέ» και αφορά ένα γαστρονομικό και πολιτιστικό πανηγύρι. Έτσι, το χωριό Αρτεμώνας, αποκτά ζωή και γεμίζει μυρωδιές από την τοπική κουζίνα, ενώ στο σημείο συγκεντρώνονται για να μαγειρέψουν τόσο τοπικές νοικοκυρές – όσο και σεφ, με κόσμο που φτάνει στο σημείο από όλα τα γύρω νησιά και όχι μόνο.

Έτσι λοιπόν πλέον, το φεστιβάλ, δεν αποτελεί πλέον μια «γιορτή φαγητού», αλλά έναν βαθιά ριζωμένο θεσμό που αναδεικνύει τον πολιτισμό των Κυκλάδων, τη φιλοξενία και τις παραδόσεις της Σίφνου.

Φέτος, το πανηγύρι του Τσελεμεντέ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 25 με 27 Σεπτεμβρίου, με τις νοικοκυρές, να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το φαγητό.

Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το νησί τον Σεπτέμβρη, να είστε έτοιμη για πολύ φαγητό, νόστιμες και ποιοτικές λιχουδιές, ζωντανή μουσική, χορό και ποτό, σε μια πλατεία που όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα.

