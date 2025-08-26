Games
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα Φωτογραφία: Unsplash/ Rajesh Rajput
Έρχεται η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου που θα κορυφωθεί στις 7 του μήνα, μαζί με την εμβληματική έκλειψη. Πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια;

Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου για φέτος, έρχεται συνοδευόμενη με την έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 7 του μήνα, για να αλλάξει τα δεδομένα και να επηρεάσει αρκετά από τα ζώδια. Το φαινόμενο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του ερχόμενου μήνα, αναμένεται να φέρει βαθιά συναισθήματα, να φανερώσει κρυφές αλήθειες και να κάνει ορισμένα ζώδια «αντιμετωπίσουν την σκληρή αλήθεια».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί, πως οι αλλαγές που θα προκύψουν, δεν συνδυάζονται πάντοτε με αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο είναι μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, οι οποίες μεταγενέστερα, είναι πιθανό να οδηγήσουν στη διαύγεια.

Ποια είναι τα ζώδια που επηρεάζει περισσότερο η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

Ιχθύς

Η Πανσέληνος που θα σημειωθεί, γίνεται στην όψη του δικού σας ζωδίου, που σε συνδυασμό με την έκλειψη, οδηγεί σε ριζικές αλλαγές. Τα συναισθήματα, είτε θετικά- είτε αρνητικά κορυφώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στιγμές ανασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω συνθήκη είναι η αρχή για να εκφράσετε τον βαθύτερός σας εαυτό και να απαλλαγείτε από πρόσωπα και καταστάσεις.

Παρθένος

Οι προσωπικές σχέσεις και τα συναισθήματα, έρχονται στο προσκήνιο, ενώ αναμένετε να ξεχωρίσετε και ορισμένα πρόσωπα από τον κύκλο σας, που είναι πιθανό μελλοντικά να απομακρύνετε. Μέσω των επερχόμενων αλλαγών, ξεκαθαρίζει το τοπίο μπροστά σας, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρξουν στιγμές έντασης. Παράλληλα, ενδέχεται να κλείσει ένας κύκλος συνεργασίας.

Δίδυμος

Η ανασφάλεια και η σύγχυση, είναι πιθανό να κυριεύσουν αυτή την περίοδο, ωστόσο κάθε αλλαγή, έρχεται προκειμένου να σας ανανεώσει μελλοντικά. Με την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, είναι πιθανό να υπάρξει συναισθηματική υπερφόρτιση ή να ξεκαθαρίσουν ορισμένα θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Ταυτόχρονα, είναι η κατάλληλη στιγμή να απαλλαγείτε από ψυχοφθόρες καταστάσεις.

Τοξότης

Με την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, έρχονται στο προσκήνιο, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Παράλληλα, ορισμένες πληγές του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συναισθηματική σύγχυση και πιθανές εντάσεις. Καλό θα ήταν να αποφευχθούν οι παρορμητικές κινήσεις και να κινηθείτε βάση σχεδιασμού, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχή.

