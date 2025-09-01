Games
3 χωριά και πόλεις στην Πελοπόννησο που μοιάζουν πραγματικά με νησί

Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Up stories
Ορισμένα μέρη στη Πελοπόννησο, φαντάζουν πραγματικά, σαν βγαίνουν από μια άλλη εποχή, τα 3 χωριά που μπορούν να σας καταπλήξουν.

Η Πελοπόννησος, γεωγραφικά, είναι μια μεγάλη χερσόνησος η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ελλάδας και ενώνεται με την υπόλοιπη χώρα μέσω του Ισθμού της Κορίνθου. Αυτή η πληροφορία, ορισμένες φορές, είναι αρκετή για να πείσει τους επισκέπτες πως πρόκειται για ένα πραγματικά ξεχωριστό και γοητευτικό μέρος.

Τα χωριά και οι πόλεις της, ξεχωρίζουν για τα γραφικά χαρακτηριστικά τους, ενώ ολόκληρη η χερσόνησος είναι ικανή να συνδυάσει τόσο το βουνό- όσο και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα, το μέρος έχει πλούσια ιστορία και είναι γεμάτο με αξιοθέατα τα οποία προσελκύουν τουρίστες από τον κόσμο.

3 χωριά στην Πελοπόννησο που μαγεύουν

Το τοπικό φαγητό συνδυάζει γεύσεις, αρώματα, βότανα και μυρωδικά, ικανά να ταξιδέψουν κάθε επισκέπτη, ενώ μερικά από τα χωριά της Πελοποννήσου, σε φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους τους και μπορούν σας κάνουν να νομίζεται πως βρίσκεστε σε κάποιο νησί της χώρας.

Άστρος Κυνουρίας

Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά και ιστορικά χωριά της Πελοποννήσου, που συνδυάζει τη θάλασσα, την ιστορία και την χαλάρωση σε ένα μόλις προορισμό. Το Παράλιο Άστρος, όπως έχει ονομαστεί η παραθαλάσσια πλευρά του, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε έναν λόφο που καταλήγει στο παλιό ενετικό κάστρο που δεσπόζει στην περιοχή. Διαθέτει καθαρές παραλίες, καλό παραδοσιακό φαγητό και την ελληνική φιλοξενία, ενώ αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=7grivgarxfA}

Γύθειο

Μια από τις πιο γραφικές και ρομαντικές πόλεις της Μάνης. Πρόκειται για ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο λιμάνι της Λακωνίας, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Ακούμαρο. Ξεχωρίζει, ιδιαίτερα λόγω της αρχιτεκτονικής του με πλακόστρωτα δρομάκια και τα νεοκλασικά – πολύχρωμα σπίτια του. Πλησίον του, υπάρχουν παραλίες, με καταγάλανα νερά, ενώ τα μαγαζάκια προσφέρουν φρέσκο ποιοτικό θαλασσινό φαγητό. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα, ιστορία και φιλοξενία με ένα γοητευτικό τοπίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=_8MYx0tLJqo}

Κορώνη

Η γεωγραφική της θέση, το τοπίου που συνδυάζει και τα εντυπωσιακά κάστρα, κάνουν το επισκέπτη να νομίζει πως βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου. Η Κορώνη, είναι χτισμένη, ήδη από τον 13ο αιώνα αμφιθεατρικά, με γραφικά σοκάκια και πλακόστρωτα να δημιουργούν την πιο ειδυλλιακή ατμόσφαιρα. Έχει ήσυχη ζωή και αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρες της φύσης. Από τις πιο γνωστές παραλίες στην περιοχή είναι η Ζάγκα και το Μεμί με αμμουδιές και καθαρά νερά. Η Κορώνη, απέχει περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά από την Αθήνα, ωστόσο η τοποθεσία, αξίζει σίγουρα την αναμονή.

{https://www.youtube.com/watch?v=himIELsEH8M}

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αξίζει να επισκεφτείτε την Πελοπόννησο, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία, με κάστρα και πέτρινα χωριά που προδίδουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Υπήρξε το επίκεντρο της Ελληνικής επανάστασης και πλέον προσφέρει πληθώρα επιλογών δια αποδράσει και δραστηριότητες στη φύση.

