Η Πολυνησία της Ελλάδας που «επιπλέει» πάνω στο νερό

Η απόλυτη εμπειρία του να διανύεις μια λωρίδα γης που επιπλέει στο νερό, βρίσκεται στη Ελλάδα.

Η Ελλάδα, έχει την ικανότητα να συνδυάζει τόσο την θάλασσα, το νερό, το καταπράσινο τοπίο και την ιστορία, με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο. Πολλά μάλιστα από τα τοπία που μπορείτε να αντικρίσετε στη χώρα, μοιάζουν σαν να βγήκαν από βιβλίο ζωγραφικής από κάποιον καλλιτέχνη με πολλή φαντασία.

Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός πως στην Ελλάδα, μπορείτε να συνδυάσετε με τον απόλυτο τρόπο όλες τις δραστηριότητες που σας προσφέρουν ικανοποίηση, ενώ ορισμένα από τα μέρη της, θα πρέπει να τα επισκεφτείτε, τουλάχιστον μια φορά. Ένα από αυτά φυσικά είναι και η λεγόμενη «Πολυνησία» που βρίσκεται στην Άρτα και θυμίζει παραμύθι.

Η Πολυνησία της Ελλάδας

Ειδικότερα λοιπόν, η Πολυνησία της Ελλάδας, αφορά μια γραφική, γοητευτική και άκρως ρομαντική περιοχή με νησίδες και λωρίδες γης να «επιπλέουν» στο νερό, μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνή βλάστηση και πλούσια ύδατα.

Η περιοχή βρίσκεται στην Άρτα, ενώ το μεγαλύτερο νησάκι που φιλοξενεί ονομάζεται «Πέρνα Νησί» και στεγάζει το μικρό ψαροχώρι της Κορωνησίας. Το εντυπωσιακό ωστόσο στο συγκεκριμένο χωριό, δεν είναι ότι βρίσκεται σε ένα μικρό «κομμάτι γης», αλλά το γεγονός πως για να φτάσετε στο σημείο θα πρέπει να περάσετε από μια λωρίδα γης, που επιπλέει στο νερό.

Συγκεκριμένα η Κορωνησία, βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από την Άρτα και ενώνεται με την ηπειρωτική γη μέσω στενής λωρίδας γης μήκους 10 χιλιομέτρων.

Αξιοσημείωτο μάλιστα θεωρείται και το γεγονός πως η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορία με μνημεία όπως ο βυζαντινός ναός της Παναγίας- που χρονολογείται τον 7ο με 10ο αιώνα- και το τουρκικό οχυρό– παρατηρητήριο Κούλια.

Ακόμη και μια φορά να επισκεφτείτε την Πολυνησία, είναι αρκετή για να σας πείσει πως διαθέτει απαράμιλλη ομορφιά, με την εμπειρία να ολοκληρώνεται όταν βρεθείτε πάνω στην λωρίδα γης που «επιπλέει». Αντίστοιχα, η διάταξη των νησίδων με τις λίμνες να δεσπόζουν στο εσωτερικό τους, είναι ικανές να κερδίσουν τους επισκέπτες, ενώ η πλούσια βιοποικιλότητα προσφέρει ένα ξεχωριστό υπερθέαμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=iEna_47ky98}