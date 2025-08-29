Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η Πολυνησία της Ελλάδας που «επιπλέει» πάνω στο νερό

Η Πολυνησία της Ελλάδας που «επιπλέει» πάνω στο νερό Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ n.p. production
Η απόλυτη εμπειρία του να διανύεις μια λωρίδα γης που επιπλέει στο νερό, βρίσκεται στη Ελλάδα.

Η Ελλάδα, έχει την ικανότητα να συνδυάζει τόσο την θάλασσα, το νερό, το καταπράσινο τοπίο και την ιστορία, με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο. Πολλά μάλιστα από τα τοπία που μπορείτε να αντικρίσετε στη χώρα, μοιάζουν σαν να βγήκαν από βιβλίο ζωγραφικής από κάποιον καλλιτέχνη με πολλή φαντασία.

Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός πως στην Ελλάδα, μπορείτε να συνδυάσετε με τον απόλυτο τρόπο όλες τις δραστηριότητες που σας προσφέρουν ικανοποίηση, ενώ ορισμένα από τα μέρη της, θα πρέπει να τα επισκεφτείτε, τουλάχιστον μια φορά. Ένα από αυτά φυσικά είναι και η λεγόμενη «Πολυνησία» που βρίσκεται στην Άρτα και θυμίζει παραμύθι.

Η Πολυνησία της Ελλάδας

Ειδικότερα λοιπόν, η Πολυνησία της Ελλάδας, αφορά μια γραφική, γοητευτική και άκρως ρομαντική περιοχή με νησίδες και λωρίδες γης να «επιπλέουν» στο νερό, μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνή βλάστηση και πλούσια ύδατα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Life
Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Οι 4 καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου στην Αττική

Life
Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Life

Η περιοχή βρίσκεται στην Άρτα, ενώ το μεγαλύτερο νησάκι που φιλοξενεί ονομάζεται «Πέρνα Νησί» και στεγάζει το μικρό ψαροχώρι της Κορωνησίας. Το εντυπωσιακό ωστόσο στο συγκεκριμένο χωριό, δεν είναι ότι βρίσκεται σε ένα μικρό «κομμάτι γης», αλλά το γεγονός πως για να φτάσετε στο σημείο θα πρέπει να περάσετε από μια λωρίδα γης, που επιπλέει στο νερό.

Συγκεκριμένα η Κορωνησία, βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από την Άρτα και ενώνεται με την ηπειρωτική γη μέσω στενής λωρίδας γης μήκους 10 χιλιομέτρων.

Αξιοσημείωτο μάλιστα θεωρείται και το γεγονός πως η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορία με μνημεία όπως ο βυζαντινός ναός της Παναγίας- που χρονολογείται τον 7ο με 10ο αιώνα- και το τουρκικό οχυρό– παρατηρητήριο Κούλια.

Ακόμη και μια φορά να επισκεφτείτε την Πολυνησία, είναι αρκετή για να σας πείσει πως διαθέτει απαράμιλλη ομορφιά, με την εμπειρία να ολοκληρώνεται όταν βρεθείτε πάνω στην λωρίδα γης που «επιπλέει». Αντίστοιχα, η διάταξη των νησίδων με τις λίμνες να δεσπόζουν στο εσωτερικό τους, είναι ικανές να κερδίσουν τους επισκέπτες, ενώ η πλούσια βιοποικιλότητα προσφέρει ένα ξεχωριστό υπερθέαμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=iEna_47ky98}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Διεθνή
Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Αθλητισμός
Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Ελλάδα
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα ως ενδιάμεσος κρίκος της γενοκτονίας στη Γάζα

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα ως ενδιάμεσος κρίκος της γενοκτονίας στη Γάζα

Πολιτική

NETWORK

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

healthstat.gr
Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

healthstat.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr