Στη Ρόδο, 12χρονος μαθητής έπεσε θύμα bullying από πέντε συμμαθητές του, ηλικίας 12-13 ετών, στην περιοχή Κρεμαστής.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και ενώ ο 12χρονος αποχωρούσε από το σχολείο σύμφωνα με τον Parianostypos.gr.

Η ομάδα των ανήλικων τον ακολούθησαν και άρχισαν να τον παρενοχλούν φραστικά εξαπολύοντας σε βάρος του ύβρεις και απειλές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας από τους ανήλικους φέρεται να κρατούσε σουγιά, με τον οποίο απείλησε τον 12χρονο, ενώ δύο ακόμη παιδιά του εκτόξευσαν μία γλάστρα και ένα ξύλο.

Σημειώνεται ότι από την επίθεση δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Το 12χρονο αγόρι την ίδια ημέρα, συνοδευόμενος από την 44χρονη μητέρα του, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία που περιλαμβάνει συνολικά δέκα άτομα (οι 5 ανήλικοι και 5 γονείς τους) και αφορά αδικήματα όπως απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή, εξύβριση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και συναυτουργία για τους ανήλικους και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου για τους γονείς τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.