«Στην κατάψυξη» η χώρα παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική.

Με έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό αποχαιρετά η χώρα το 2025, καθώς από απόψε βρίσκεται σε εξέλιξη ψυχρή εισβολή που φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες, παγετό και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι το έντονο τσουχτερό κρύο, το οποίο θα κορυφωθεί παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη.

Χιόνια και ολικός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα

Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Περιοχές όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι θα βιώσουν συνθήκες ολικού παγετού, με τη θερμοκρασία να παραμένει κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει τοπικά ακόμη και κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.

Χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας

Στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επικρατούν νεφώσεις με ασθενείς βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά ασθενή, ωστόσο το κρύο θα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό λόγω των ισχυρών ανέμων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbdx9s0uyy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα λευκά και περιοχές της Αττικής

Tετάρτη Ξημερώματα πηγή: Windy

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αττική, όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Από τους 8-9 βαθμούς τις πρωινές ώρες της παραμονής, ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει το βράδυ στους 2-3 βαθμούς, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικά αρνητικές τιμές. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νομού, όπως η Πάρνηθα και ο Κιθαιρώνας, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονονιφάδες και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο στα νότια και πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Το κρύο, ωστόσο, θα παραμείνει έντονο, με παγετό τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των βοριάδων, με τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος και με βροχές κυρίως στα δυτικά, σηματοδοτώντας το τέλος του σύντομου αλλά ισχυρού χειμωνιάτικου «κύματος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbb1uvb8exd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Tετάρτη 9 το πρωί - Πηγή: Windy

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με χιονιά express: Πού θα δούμε χιόνι στην Αττική

Με νιφάδες χιονιού θα ολοκληρωθεί η τελευταία μέρα του 2025 με πολλές περιοχές να δουν χιονόπτωση αλλά όχι χιονόστρωση. Βέβαια τα ορεινά θα ντυθούν στα λευκά με τους κατοίκους να απολαμβάνουν μια πραγματική λευκή Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA Χριστίνα Ρήγου καθώς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ένας «χιονιάς express» θα προκαλέσει απότομη πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα και θα φέρει τοπικά φαινόμενα βροχής, χιονόνερου και ασθενών χιονοπτώσεων.

Τετάρτη 10:00 το πρωί πηγή: Windy

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και περιοχές του Αιγαίου, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να λείψει η συννεφιά. Στα βόρεια τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με χαμηλές θερμοκρασίες και ασθενείς χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί στη Θράκη. Παροδικά και ήπια χιόνια αναμένονται επίσης σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των ανατολικών και νότιων ηπειρωτικών, καθώς και στην Εύβοια, χωρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.

Tετάρτη 20:00 το βράδυ Πηγή: Windy

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να παραμένουν χαμηλές ακόμη και το μεσημέρι:

7 – 9 βαθμοί Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά

10 – 13 βαθμοί στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Έως 16 βαθμοί στο νότιο Αιγαίο

Από το απόγευμα και προς την αλλαγή του έτους, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει περαιτέρω, δημιουργώντας έντονο αίσθημα ψύχους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, χωρίς ωστόσο να εξαλειφθεί το κρύο.

Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου, με έντονο ψύχος λόγω των βόρειων ανέμων 6 – 7 μποφόρ. Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα θυμίζει καρδιά χειμώνα, με τους πολίτες να καλούνται να ντυθούν ζεστά και να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και στα ορεινά.

Χιόνια στην Πάρνηθα: Το θερμόμετρο θα πέσει στους 2 βαθμούς το βράδυ

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου, για αύριο στην Αττική αναμένονται με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 9 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, αλλά το βράδυ θα πέσει απότομα, φτάνοντας τους 2 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, με εξασθένηση αργότερα.

Η πορεία της καιρικής ψυχρής εισβολής και του χιονιά που θα κάνει δυναμικά το πέρασμά του στη λήξη του 2025 και στο κατώφλι του 2026 αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες από το Αμερικάνικο Μοντέλο Καιρού GFS.