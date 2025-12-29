Σε κλοιό ψυχρής εισβολής η χώρα τις επόμενες μέρες, πού θα χιονίσει και πού θα έχουμε καταιγίδες παραμονές Πρωτοχρονιάς.

Το 2025 έχει μπει σε τροχιά αποδρομής και μάλιστα σε χειμερινό φόντο καθώς το κρύο θα κάνει δυναμικά την εμφάνισή του θυμίζοντάς μας ότι είμαστε για τα καλά στην «καρδιά» του χειμώνα. Η χρονιά μας αποχαιρετά με τσουχτερές θερμοκρασίες και καιρικά σκαμπανεβάσματα τις τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει από το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, οι οποίες θα επεκταθούν αργότερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε ΝΔ, δίνοντας μια μικρή ανάσα ζεστασιάς στις μέγιστες θερμοκρασίες, αλλά μάλλον προσωρινά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με παλτό και χιόνι

Την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, οι περισσότεροι θα νιώσουν το κρύο… στο πετσί τους. Η κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα παραμείνει υπό ψυχρό πέπλο, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα καλύψουν τα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.Δεν αποκλείονται τοπικές χιονοπτώσεις και σε Μακεδονία, Θράκη και Β-ΒΔ Αιγαίο, για όσους θέλουν ένα «λευκό» καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 5-7 μποφόρ, οπότε η αίσθηση του κρύου θα είναι ακόμα πιο έντονη. Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο την Πρωτοχρονιά, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές ή χιόνια, όμως το τσουχτερό κρύο και ο ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για όσους θα βγουν έξω για την αλλαγή του χρόνου. Την Παρασκευή και το Σάββατο (2-3 Ιανουαρίου), η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο με τη στροφή των ανέμων σε ΝΔ, ενώ στη Δ-ΒΔ Ελλάδα θα πέσει λίγη βροχή και χιόνι στα ορεινά, σαν ένα μικρό «διάλειμμα» πριν η νέα εβδομάδα φέρει πιθανώς και νέα ψυχρά κύματα. Οι τελευταίες μέρες του χρόνου απαιτούν ζεστά ρούχα και προσοχή στον παγετό.

Η προγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών - Προσοχή στον παγετό

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά και από το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) θα αρχίσει να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δ-ΝΔ Ελλάδα και στη συνέχεια τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θα στρέψει τους ανέμους σε ΝΔ, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όμως, η άνοδος αυτή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς ένα νέο ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να κινηθεί από τα Β. Βαλκάνια προς την περιοχή μας.

Την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι το κρύο κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα και οι τοπικές βροχές στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Κατά τα άλλα, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και της Πελοποννήσου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να χιονίσει τοπικά και πρόσκαιρα στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 5 με 7 μποφόρ.

Την Πρωτοχρονιά, δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές ή χιονοπτώσεις, αλλά το κρύο θα είναι τσουχτερό (προσοχή στον παγετό ο οποίος κατά τόπους στη Β. Ελλάδα θα είναι ισχυρός).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή και το Σάββατο (2-3/1/2026), με την στροφή των ανέμων σε ΝΔ, η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις (ορεινά).