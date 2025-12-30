Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει από αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς ο καιρός με χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα και νηφάδες χιονού να καταβαίνουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα στην Αττική.

Μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην πρόγνωση ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα παρουσιάσει μία απότομη μεταβολή με ψυχρές αέριες μάζες να καταφτάνουν στην χώρα μας. Ως αποτέλεσμα αυτών των αέριων μαζών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για χιονοπτώσεις στα βουνά γύρω από την Αττική, δηλαδή σε Πεντέλη, Πάρνηθα και Καθαιρώνα ενώ δεν αποκλείεται νηφάδες να πέσουν και σε πιο πεδινές περιοχές.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Η πολική αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και από το Σάββατο θα έχει εκτονωθεί προς την Τουρκία θα ανέβει σιγά-σιγά ο υδράργυρος.

Αναλυτικά, αύριο Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, πολύ χιόνι θα πέσει στην κεντρική Εύβοια, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Η Δίρφυς θα λειτουργήσει ως ασπίδα για τον νομό Αττικής, όπου θα περάσουν λιγότερες χιονοπτώσεις, κυρίως προς Πάρνηθα, Πεντέλη, πρόσκαιρα προς Κιθαιρώνα.

Δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να δούμε κάποιες νιφαδοπτώσεις και στα βόρεια προάστεια, αλλά δεν πρόκειται να έχουμε χιονόστρωση.

Χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα θα δεχτεί η κεντρική Στερεά αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbb56eboxkx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επομένως, τα χιονοδρομικά κέντρα σε Παρνασσό, Μαίναλο και Καλάβρυτα θα λειτουργήσουν.

Χιόνι θα δουν και τα βουνά της Κρήτης, ίσως και σε λίγο πιο χαμηλά υψόμετρα, μιας και εκεί η πολική αέρια μάζα θα εκτονώσει την όποια υγρασία θα έχει πάρει από το Αιγαίο.,

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Την Πρωτοχρονιά καθαρίζει λίγο ο καιρός. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν στα 3/4 της χώρας. Κάποια φαινόμενα θα παραμείνουν προς την Κρήτη αλλά και μέσα στο Αιγαίο.

Δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια προς τα νησιά του ανατολικού, βορειοανατολικού Αιγαίου, κοντά στη θάλασσα.

Την πρώτη ημέρα το νέου χρόνου μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, το κρύο όμως θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό με συνθήκες παγετού. Προς τη βόρεια χώρα ο παγετός ίσως και να είναι ολικός.

Από την Παρασκευή θα αρχίσει το κρύο να μαλακώνει, κυρίως προς το μεσημέρι, και θα επιστρέψουν οι βροχοπτώσεις και οι πιο ήπιες θερμοκρασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Γιάννης Καλλιάνος

Με ανάρτηση στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για χιόνια στην Αττική στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ενώ ο καιρός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο και στην περιφέρεια.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Πρωτοχρονιά

Αναλυτικά, ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει για την Πρωτοχρονιά:

«Εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων. Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους.

Δεν θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Όπως υπογραμμίζει ο Γιάννης Καλλιάνος, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή. Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα. Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη επικράτεια

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται, σύμφωνα με την πρόγνωση, να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές:

Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

Νομοί Φθιώτιδας και Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

Χιονοπτώσεις και σε πεδινά

Προς την αλλαγή του χρόνου, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα, πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα.

Η παραπάνω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί εφόσον τα επόμενα τρεξίματα των προγνωστικών μοντέλων παρουσιάσουν αλλαγές στα δεδομένα.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Καλλιάνος, οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, αλλά θα περιοριστούν σε τοπικές και μη γενικευμένες ζώνες ανά περιοχή και υψόμετρο. Η εκδήλωσή τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι θερμοκρασιακές τιμές, η ύπαρξη υετού, το μικροανάγλυφο και οι τοπικοί άνεμοι.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, χιονοπτώσεις πάνω από τα 700 μέτρα δεν αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο τοπικά τμήματα υπό κατάλληλες συνθήκες.

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid0LQZAT7usqxLryKFQWyAe6DAUbveg1QpqJHt9JCid19qj68rQGJnshSUtksaSo36Cl}

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τυχόν χιονοπτώσεις δεν προεξοφλούν εκτεταμένη χιονόπτωση σε όλη την περιοχή, αλλά τοπικά φαινόμενα.

Συνεπώς, ο όρος «πάνω από τα 700 μέτρα» αναφέρεται σε δυνατότητα εκδήλωσης και όχι σε καθολική χιονόπτωση σε όλες τις τοποθεσίες του συγκεκριμένου υψομέτρου.

Τέλος, όλα τα παραπάνω αφορούν την περίοδο εκδήλωσης των τοπικών χιονοπτώσεων κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις ώρες της αλλαγής του χρόνου. Προφανώς, νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Θοδωρής Κολυδάς

Σε αναρτήσεις του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει έναν καιρό «λιτό και χειμωνιάτικο», με λίγες νεφώσεις, καθαρή ατμόσφαιρα και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, διατηρώντας το ψύχος.

Τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, παγετός θα σημειωθεί σε πολλά ηπειρωτικά τμήματα, κυρίως στα βόρεια.

{https://x.com/KolydasT/status/2005670909839868363?s=20}

Θερμοκρασίες 4–5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου 4 έως 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Πρόκειται, ωστόσο, για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα που θα δημιουργούσαν γενικευμένα προβλήματα.

«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εορταστικές δραστηριότητες.

{https://x.com/KolydasT/status/2005595621676167336?s=20}