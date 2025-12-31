Παρά τις προσπάθειες για να την απομακρύνουν, η αρκούδα έχει βολευτεί στον χώρο κάτω από το σπίτι.

Ο Κεν Τζόνσον ζει τον τελευταίο μήνα με τον «απόλυτο» ανεπιθύμητο επισκέπτη: μια αρκούδα 250 κιλών που έχει εγκατασταθεί στον χώρο κάτω από το σπίτι του, στην Αλταντίνα της Καλιφόρνια.

Το ζώο «ακούγεται σαν δράκος» και ο 63χρονος είναι τρομοκρατημένος, παραδέχθηκε μιλώντας στο ΚΑBC. Πέρα από αυτό, η αρκούδα προκάλεσε ζημιά στη γραμμή φυσικού αερίου, με συνέπεια να αναγκαστεί ο Κεν Τζόνσον να κλείσει την παροχή.

«Πίστευα ότι θα είχε φύγει μέχρι τώρα. Είναι εκνευριστικό. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο μένει εκεί, τόσο πιο άνετα θα νιώθει και αυτό δεν θα τελειώσει», συμπλήρωσε.

Ο 63χρονος είναι σε απόγνωση, ενώ σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον της πολιτείας, καθώς πιστεύει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν κάνει αρκετά προκειμένου να απομακρύνουν το ζώο.

Ο Κορτ Κλόπινγκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας για άγρια ζώα της Καλιφόρνια (CDFW) δήλωσε στο ABC News πως συνεργάζονται με τον Κεν Τζόνσον, προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παρά το πολύ περιορισμένο προσωπικό, βιολόγοι της CDFW είναι σε διαρκή επαφή με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, από τη στιγμή που η αρκούδα μπήκε στον αφύλαχτο χώρο κάτω από το ακίνητο, τον Νοέμβριο», τόνισε.

Οι βιολόγοι της υπηρεσίας έστησαν παγίδες με δολώματα, εγκατέστησαν κάμερες και φώτα και έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να απομακρύνουν την αρκούδα από το σπίτι. Όμως, μέχρι στιγμής όλα αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα.

{https://www.instagram.com/p/DS5hbTokulG/?img_index=1}

Πηγή: ABC News