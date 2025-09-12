28η Οκτωβρίου: Οι 3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

28η Οκτωβρίου- η πρώτη «ανάσα» της νέας σεζόν. Οι απόλυτοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα για σύντομες αποδράσεις.

Είναι αλήθεια, πως η επιστροφή στην καθημερινότητα, ίσως και να αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες «δοκιμασίες», καθώς οι ρυθμοί αυξάνονται και οι υποχρεώσεις αρχίζουν σταδιακά να πληθαίνουν. Μπορεί λοιπόν, η νέα σεζόν να έχει ήδη έρθει για τα καλά, ωστόσο η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί την ιδανική χρονική στιγμή για σύντομες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμού που «μυρίζουν» φθινόπωρο.

Για φέτος λοιπόν, η 28η Οκτωβρίου, πέφτει Τρίτη, ωστόσο με μια άδεια την Δευτέρα στις 27 του μηνός, δημιουργείται το ιδανικό τετραήμερο για σύντομες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς. Το τοπίο σιγά- σιγά, αρχίζει να θυμίζει χειμωνιάτικο σκηνικό, με τη φύση να δίνει ένα διαφορετικό χρώμα στον ορίζονται.

Ποιοι όμως είναι οι καλύτεροι προορισμοί, κοντά στην Αθήνα, ιδανικοί για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας;

Οι 3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου

Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας

Πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπημένους ορεινούς προορισμούς στην Πελοπόννησο, ιδανικός για όλες τις εποχές του χρόνου και ιδιαίτερα για τις αρχές του φθινοπώρου. Τα Τρίκαλα Κορινθίας, απέχουν μόλις 1,5 ώρα από το κέντρο της Αθήνας, ενώ φτάνοντας στο σημείο αντικρίζεται την απόλυτη ομορφιά της φύσης να ξεδιπλώνεται μπροστά σας.

Η περιοχή, χωρίζεται σε τρεις συνοικισμούς: Τα Κάτω Τρίκαλα, που ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή ομορφιά τους, τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά καλντερίμια. Τα Μέσα Τρίκαλα, αποτελούν τον κεντρικό οικισμό, με όμορφα ταβερνάκια που μυρίζουν παράδοση και τέλος, τα Άνω Τρίκαλα, που βρίσκονται σε πιο ψηλό σημείο όπου απλώνεται και μια πανοραμική θέα. Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντική ελληνική φιλοξενία, φυσική ομορφιά και δραστηριότητες στην ύπαιθρο, ενώ αξίζει να επισκεφτείτε την Πηγή Αγίου Γεωργίου, τη Λίμνη Δόξα και το Σπήλαιο Ερμής.

{https://www.youtube.com/watch?v=-QCtEZ-P50M}

Ζαρούχλα Αχαΐας

Ένας παραμυθένιος ορεινός προορισμός που συνδυάζει φύση, ηρεμία και δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Βρίσκεται στην Αχαΐα, στην Πελοπόννησο και απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Η Ζαρούχλα, αποτελεί ένα παραδοσιακό χωρίο στο νομό, χτισμένο στις πλαγιές του Χελμός σε υψόμετρο 1.050 μέτρα.

Ξεχωρίζει για την πυκνή της βλάστηση από έλατα, καστανιές και πλατάνια, που τον Οκτώβρη αποκτούν τα πιο φθινοπωρινά χρώματα, ενώ τα κρυστάλλινα νερά που διασχίζουν το χωρίο, δημιουργούν τοπίο βγαλμένο από παραμύθι. Αν βρεθείτε στο σημείο, αξίζει να επισκεφτείτε τις Πηγές του ποταμούς Κράθη για να αντικρίσετε τα τρεχούμενα νερά, τη Λίμνη Τσιβλού και τη Μονή της Αγίας Τριάδας, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Τέλος, το χωριό φημίζεται για τις παραδοσιακές ταβέρνες του, με τοπικά κρέατα και πίτες, ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή αν αναζητάτε έναν αυθεντικό, ήσυχο και φυσιολατρικό προορισμό μακριά από την πολυκοσμία.

{https://www.youtube.com/watch?v=AJZVXHOAb78&t=51s}

Στενή Ευβοίας

Ένας καταπράσινος παράδεισος στους πρόποδες της Δίρφυς, ιδανικός για σύντομες φθινοπωρινές αποδράσεις. Απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα σε υψόμετρο περίπου 440 μέτρων από τη θάλασσα. Η περιοχή, φημίζεται για το καταπράσινο τοπίο της, τα αιωνόβια πλατάνια, τα ψηλά έλατα και τις καρυδιές, ενώ τα τρέχοντα νερά που διασχίζουν το χωριό προσφέρουν μια ακόμη πιο εντυπωσιακή και άγρια ομορφιά.

Αν βρεθείτε για δύο τρεις μέρες στη Στενή, αξίζει να επισκφτείτε τα μονοπάτια προ Δίρφυ, το Φαράγγι της Αγάλης, που ενδείκνυται για σύντομες πεζοπορίες, το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που παρέχει μια γραφική εικόνα μέσα στο δάσος, καθώς και την πηγή Κρύας Βρύσης. Τέλος, στο σημείο, μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα – ντόπια κρέατα σε παραδοσιακές ταβέρνες πάνω από τα ρυάκια του χωριού!

{https://www.youtube.com/watch?v=FBbx3b4EXvc}