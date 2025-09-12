Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

28η Οκτωβρίου: Οι 3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

28η Οκτωβρίου: Οι 3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Point of View GR
28η Οκτωβρίου- η πρώτη «ανάσα» της νέας σεζόν. Οι απόλυτοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα για σύντομες αποδράσεις.

Είναι αλήθεια, πως η επιστροφή στην καθημερινότητα, ίσως και να αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες «δοκιμασίες», καθώς οι ρυθμοί αυξάνονται και οι υποχρεώσεις αρχίζουν σταδιακά να πληθαίνουν. Μπορεί λοιπόν, η νέα σεζόν να έχει ήδη έρθει για τα καλά, ωστόσο η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί την ιδανική χρονική στιγμή για σύντομες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμού που «μυρίζουν» φθινόπωρο.

Για φέτος λοιπόν, η 28η Οκτωβρίου, πέφτει Τρίτη, ωστόσο με μια άδεια την Δευτέρα στις 27 του μηνός, δημιουργείται το ιδανικό τετραήμερο για σύντομες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς. Το τοπίο σιγά- σιγά, αρχίζει να θυμίζει χειμωνιάτικο σκηνικό, με τη φύση να δίνει ένα διαφορετικό χρώμα στον ορίζονται.

Ποιοι όμως είναι οι καλύτεροι προορισμοί, κοντά στην Αθήνα, ιδανικοί για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

5 comfort συνταγές για τα πρώτα δροσερά βράδια του φθινοπώρου

5 comfort συνταγές για τα πρώτα δροσερά βράδια του φθινοπώρου

Life
Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Life
Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Life

Οι 3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου

Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας

Πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπημένους ορεινούς προορισμούς στην Πελοπόννησο, ιδανικός για όλες τις εποχές του χρόνου και ιδιαίτερα για τις αρχές του φθινοπώρου. Τα Τρίκαλα Κορινθίας, απέχουν μόλις 1,5 ώρα από το κέντρο της Αθήνας, ενώ φτάνοντας στο σημείο αντικρίζεται την απόλυτη ομορφιά της φύσης να ξεδιπλώνεται μπροστά σας.

Η περιοχή, χωρίζεται σε τρεις συνοικισμούς: Τα Κάτω Τρίκαλα, που ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή ομορφιά τους, τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά καλντερίμια. Τα Μέσα Τρίκαλα, αποτελούν τον κεντρικό οικισμό, με όμορφα ταβερνάκια που μυρίζουν παράδοση και τέλος, τα Άνω Τρίκαλα, που βρίσκονται σε πιο ψηλό σημείο όπου απλώνεται και μια πανοραμική θέα. Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντική ελληνική φιλοξενία, φυσική ομορφιά και δραστηριότητες στην ύπαιθρο, ενώ αξίζει να επισκεφτείτε την Πηγή Αγίου Γεωργίου, τη Λίμνη Δόξα και το Σπήλαιο Ερμής.

{https://www.youtube.com/watch?v=-QCtEZ-P50M}

Ζαρούχλα Αχαΐας

Ένας παραμυθένιος ορεινός προορισμός που συνδυάζει φύση, ηρεμία και δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Βρίσκεται στην Αχαΐα, στην Πελοπόννησο και απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Η Ζαρούχλα, αποτελεί ένα παραδοσιακό χωρίο στο νομό, χτισμένο στις πλαγιές του Χελμός σε υψόμετρο 1.050 μέτρα.

Ξεχωρίζει για την πυκνή της βλάστηση από έλατα, καστανιές και πλατάνια, που τον Οκτώβρη αποκτούν τα πιο φθινοπωρινά χρώματα, ενώ τα κρυστάλλινα νερά που διασχίζουν το χωρίο, δημιουργούν τοπίο βγαλμένο από παραμύθι. Αν βρεθείτε στο σημείο, αξίζει να επισκεφτείτε τις Πηγές του ποταμούς Κράθη για να αντικρίσετε τα τρεχούμενα νερά, τη Λίμνη Τσιβλού και τη Μονή της Αγίας Τριάδας, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Τέλος, το χωριό φημίζεται για τις παραδοσιακές ταβέρνες του, με τοπικά κρέατα και πίτες, ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή αν αναζητάτε έναν αυθεντικό, ήσυχο και φυσιολατρικό προορισμό μακριά από την πολυκοσμία.

{https://www.youtube.com/watch?v=AJZVXHOAb78&t=51s}

Στενή Ευβοίας

Ένας καταπράσινος παράδεισος στους πρόποδες της Δίρφυς, ιδανικός για σύντομες φθινοπωρινές αποδράσεις. Απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα σε υψόμετρο περίπου 440 μέτρων από τη θάλασσα. Η περιοχή, φημίζεται για το καταπράσινο τοπίο της, τα αιωνόβια πλατάνια, τα ψηλά έλατα και τις καρυδιές, ενώ τα τρέχοντα νερά που διασχίζουν το χωριό προσφέρουν μια ακόμη πιο εντυπωσιακή και άγρια ομορφιά.

Αν βρεθείτε για δύο τρεις μέρες στη Στενή, αξίζει να επισκφτείτε τα μονοπάτια προ Δίρφυ, το Φαράγγι της Αγάλης, που ενδείκνυται για σύντομες πεζοπορίες, το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που παρέχει μια γραφική εικόνα μέσα στο δάσος, καθώς και την πηγή Κρύας Βρύσης. Τέλος, στο σημείο, μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα – ντόπια κρέατα σε παραδοσιακές ταβέρνες πάνω από τα ρυάκια του χωριού!

{https://www.youtube.com/watch?v=FBbx3b4EXvc}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Life
3 οικονομικοί προορισμοί της τελευταίας στιγμής για τα τελευταία ΣΚ του Αυγούστου

3 οικονομικοί προορισμοί της τελευταίας στιγμής για τα τελευταία ΣΚ του Αυγούστου

Life
Οι top 4 παραθαλάσσιοι προορισμοί δίπλα στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή

Οι top 4 παραθαλάσσιοι προορισμοί δίπλα στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή

Ελλάδα
Ένας από τους πιο υποτιμημένους προορισμούς της Πελοποννήσου είναι και ο πιο όμορφος

Ένας από τους πιο υποτιμημένους προορισμούς της Πελοποννήσου είναι και ο πιο όμορφος

Ελλάδα

NETWORK

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό

ienergeia.gr
Έλαιο φραγκόσυκου: Τα 4 μεγάλα οφέλη του για το δέρμα

Έλαιο φραγκόσυκου: Τα 4 μεγάλα οφέλη του για το δέρμα

healthstat.gr
Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

healthstat.gr