Το παραθαλάσσιο χωριό για να περάσετε οικονομικά τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου

Ένα χωριό «όνειρο» στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου.

Μια σύντομη απόδραση από την Αθήνα και την καθημερινότητα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την εβδομάδα τους με έναν φρέσκο και ανανεωμένο αέρα επαρχίας. Ο τόπος καταγωγής σας- το χωριό σας- θα μπορούσε να είναι μια από τις πρώτες επιλογές σας, ωστόσο πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, υπάρχουν τοποθεσίες που αξίζει να επισκεφτείτε.

Παράλληλα, ο μήνας του Σεπτεμβρίου, ενδείκνυται για σύντομες φθινοπωρινές αποδράσεις με ένα αεράκι καλοκαιριού. Οι παραλίες, παραμένουν ζεστές, ενώ η φύση αρχίζει να χρωματίζεται διαφορετικά με σκοπό να προσαρμοστεί στην αλλαγή της εποχής που έπεται.

Ένα από αυτά τα χωριά, που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, φθινόπωρο και καλοκαίρι, είναι και το χωριό Αντίκυρα της Βοιωτίας.

Το ομορφότερο χωριό για σύντομες αποδράσεις τον Σεπτέμβριο

Όσον αφορά λοιπόν, το χωρίο Αντίκυρα στη Βοιωτία, αξίζει να γνωρίζεται πως ενδείκνυται για σύντομες, οικονομικές αποδράσεις τόσο τον Σεπτέμβριο – όσο και λίγο αργότερα μέσα στο χρόνο, όταν ο καιρός θα αρχίζει να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Η περιοχή βρίσκεται στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου, μόλις 190 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ενώ γεωγραφικά είναι τοποθετημένο ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα.

Η εικόνα του ξεχωρίζει από μακριά καθώς βρίσκεται παραθαλάσσια, με ένα γραφικό λιμάνι να σας υποδέχεται, με μικρές παραλίες και ψαροκάικα να προσφέρουν μια νησιωτική αύρα στο τοπίο.

Κατά την παραμονή σας στο χωρίο, αξίζει να επισκεφτείτε την παραλία του Αγίου Ισιδώρου και το λιμάνι με το φάρο που δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ρομαντικές βόλτες. Ενώ στο σημείο υπάρχουν και όμορφα οικογενειακά ταβερνάκια με φρέσκους μεζέδες και φαγητά που θυμίζουν χωριό. Παράλληλα, η τοποθεσία των Αντίκυρων, ενδείκνυται για περιπάτους στο βουνό όσο και για σύντομες βουτιές.

Τέλος, από οικονομικής απόψεως, στο σημείο μπορείτε να βρείτε καταλύματα σε φιλικές τιμές για τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά τον προορισμό ακόμη πιο προσιτό αν επιθυμείτε μια σύντομη εξόρμηση στη φύση, με τους ντόπιους να ξέρουν από φιλοξενία.

{https://www.youtube.com/watch?v=QdWagVTlfy8}