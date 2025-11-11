Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος σε αμάξι στη Βουωτία.

Στον 27χρονο με αρχικά S.H. με καταγωγή από την Αλβανία ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα σε ένα καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός που βρέθηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας ανήκει σε έναν 27χρονο. Ο άνδρας έφυγε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου από τη Χαλκίδα και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μάλιστα, εκδόθηκε και Silver Alert.

Η αστυνομία αφού ζήτησε δείγμα DNA από τους συγγενείς, προχώρησε πριν από λίγο στην ταυτοποίηση της σορού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος άνδρας πρώτα πυροβολήθηκε και μετά οι δράστες έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο. Μάλιστα το πτώμα βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου στη Γλυφάδα, με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε παρόμοιο όχημα από την Κατερίνη.

Σημειώνεται πως το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην Αθήνα.