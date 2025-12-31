Η πίεση από τα εορταστικά δέματα λειτούργησε ως καταλύτης σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα.

Με άδεια χέρια και χωρίς τα δώρα που περίμεναν θα περάσουν την Πρωτοχρονιά πολλοί πολίτες, καθώς πακέτα και δέματα παραμένουν εγκλωβισμένα για εβδομάδες στα κέντρα διανομής των ΕΛΤΑ.

Η αυξημένη κίνηση της εορταστικής περιόδου ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τα χρόνια προβλήματα του ταχυδρομείου, με χιλιάδες αποστολές να καθυστερούν υπερβολικά ή να αγνοείται η τύχη τους, προκαλώντας αγανάκτηση και ανησυχία στους παραλήπτες.

Η πίεση από τα εορταστικά δέματα λειτούργησε ως καταλύτης σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα. Σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Αττική, οι καθυστερήσεις διογκώθηκαν μετά το κλείσιμο καταστημάτων και μικρών κέντρων διανομής των ΕΛΤΑ από τις αρχές Νοεμβρίου. Σε πυκνοκατοικημένους δήμους με μεγάλο όγκο αποστολών, η απουσία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης επιδείνωσε την κατάσταση, ενώ τα κενά προσωπικού, μετά τη λήξη συμβάσεων έμπειρων υπαλλήλων, έγιναν ακόμη πιο εμφανή.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η τακτική αλληλογραφία βρέθηκε επίσης σε δεύτερη μοίρα. Γράμματα, λογαριασμοί και κρίσιμα έγγραφα φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση ή δεν φτάνουν καθόλου, με τους πολίτες να περιμένουν επί εβδομάδες –ακόμη και μήνες– τραπεζικές κάρτες, ειδοποιήσεις και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα με την αντικατάσταση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, καθώς πολλοί μένουν χωρίς κάρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η αποστολή έχει δρομολογηθεί.

Σε αδιέξοδο βρίσκονται και διαχειριστές πολυκατοικιών που εξακολουθούν να λαμβάνουν ταχυδρομικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καθυστερήσεις είναι τέτοιες, ώστε συχνά δεν απομένει επαρκής χρόνος για την εμπρόθεσμη εξόφληση, με τον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος να γίνεται ορατός, ιδίως όταν πρόκειται για λογαριασμούς της ΔΕΗ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα των ΕΛΤΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης πριν από περίπου δύο μήνες, κύκλοι της ταχυδρομικής αγοράς επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η υπηρεσία, όπως σημειώνουν, έχει επιστρέψει σε μια μορφή αυτόματης λειτουργίας, χωρίς τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για να ανακτηθεί η αξιοπιστία της.

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το 90% των αποστολών θα έπρεπε να παραδίδεται εντός τριών εργάσιμων ημερών και το 98% εντός πέντε. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μεγάλη απόκλιση από αυτούς τους στόχους, με μόλις το 35% των αποστολών να παραδίδεται εντός τριών ημερών και το 69% εντός πέντε.