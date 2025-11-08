Η σορός εντοπίστηκε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Σύνδεση με τη δολοφονία του 42χρονου επιχειρηματία Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο το βράδυ στον Επτάλοφο Φωκίδας, εξετάζουν – ως ένα από τα επικρατέστερα σενάρια – οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση της απανθρακωμένης σορού που βρέθηκε μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία, τόσο χρονικά όσο και επιχειρησιακά.

Όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στην ΕΡΤ, οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να ακολούθησαν παρόμοιο modus operandi: χρησιμοποίησαν κλεμμένα οχήματα από την Αττική, στα οποία τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες, και στη συνέχεια τα πυρπόλησαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν έναν κύκλο 14 ατόμων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στην Αττική τις τελευταίες πέντε ημέρες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη σορό και να εντοπίσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την άγρια δολοφονία.

Το όχημα στο οποίο βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα ήταν ένα τζιπ που είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το σώμα εντοπίστηκε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία αποτελούσε σκηνή ενός εγκλήματος με σαφή επαγγελματισμό και προσπάθεια συγκάλυψης.

