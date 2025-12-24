Έντονο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα σήμερα και αύριο. Με χιονοεκπλήξεις η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχουν ξεκινήσει ήδη οι βροχές και οι καταιγίδες προς την περιοχή της δυτικής χώρας.

Αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα για να ξεκινήσει, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι - απόγευμα, να μετατοπίζεται ολοένα και πιο ανατολικά και να απασχολήσει και περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι έντονα άστατος και με έμφαση τμήματα που βλέπουν προς το Αιγαίο. Εκεί θα παραμείνει βαρύς καθ'όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Σήμερα, ο έντονα άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μετατοπίζεται από την πλευρά του Ιονίου Πελάγους και μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα φθάσει στο πιο ανατολικό θαλάσσιο τμήμα της χώρας μας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος κακοκαιρίας είναι οι βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες ενώ τα χιόνια αυτήν την χρονική στιγμή θα εστιάζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Μικροπλημμυρικά επεισόδια μπορεί να δούμε στη δυτική χώρα, στα νησιά του κεντρικού Ιονίου Πελάγους, στη Ζάκυνθο, στην περιοχή της Κεφαλλονιάς, στην περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου, στη δυτική Στερεά και ανατολικότερα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, κυρίως αύριο.

Οι άνεμοι ενισχυμένοι στο βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία ξεκινάει από χαμηλές τιμές και το μεσημέρι θα φθάσει ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη θα είναι η μοναδική έκταση της χώρας η οποία δεν φαίνεται να δέχεται αξιόλογα φαινόμενα από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μάλιστα θα έχει θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη.

Έντονα φαινόμενα στην Αττική από το μεσημέρι σήμερα

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Το κρίσιμο διάστημα για τον νομό Αττικής, εκεί που περιμένουμε τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες, θα είναι από σήμερα αργά το απόγευμα - νωρίς τη νύχτα, μέχρι και αύριο τις πρωινές ώρες. Εκεί φαίνεται να περνάει μία ζώνη περισσότερο έντονων καιρικών φαινομένων, που δεν αποκλείεται να δώσει και καταιγίδες. Αύριο, μετά και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και μεγάλα ανοίγματα στον ουράνιο θόλο. Οι άνεμοι νοτιάδες έως και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε συννεφιές και λίγες βροχές. Ίσως είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, όμως δεν θα αντιμετωπίσει αξιόλογα προβλήματα ο νομός Θεσσαλονίκης. Θα συναντήσουμε αρκετό κρύο στο τελείωμα της εβδομάδας και στην αρχή του νέου χρόνου, μάλιστα θα έχουμε και παγετό. Νοτιάς ο άνεμος και ο υδράργυρος έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Χριστούγεννα, περνάει ένα κύμα κακακοκαιρίας το οποίο θα «χτυπήσει» με αρκετά μεγάλη ένταση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοανατολική Ελλάδα. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές, μετά και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Αυτή η κακοκαιρία θα αφήσει πίσω της μια ασταθή ατμόσφαιρα, που σημαίνει οτι μέσα στην ημέρα μπορεί να βγουν και πάλι κάποιες βροχές αλλά και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα ή και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παρ΄ολα αυτά ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας, θα εκτονωθεί μετά και τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές θα βρεθούν κάτω από την επίδραση της κακοκαιρίας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα ο καιρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άστατος με την περισσότερη έντονη αστάθεια στα δυτικά και γύρω από τη Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια.

Ο καιρός μετά τα Χριστούγεννα

Μας έρχονται πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της βόρειας Ευρώπης. Μετά και το πέρασμα αυτών των κακοκαιριών, θα επικρατήσει ένα ατμοσφαιρικό βουνό προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης και θα ωθήσει πολικής προέλευσης μάζες οι οποίες θα φθάσουν μέχρι και τη χώρα μας με αποτέλεσμα στην αλλαγή της χρονιάς, τα χιόνια να κατέβουν σε χαμηλό υψόμετρο.

Δεν αποκλείεται ακόμη και στην Αττική να έχουμε χιονοεκπλήξεις στην αλλαγή του χρόνου. Όσοι αναμένεται να κινηθούν να ειναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Είναι σίγουρο οτι θα κατέβει το κρύο προς το τέλος του έτους. Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το θέμα των χιονοπτώσεων και προφανώς οι όποιες ανακοινώσεις βγουν για χιονοπτώσεις, θα βγουν την τελευταία στιγμή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df672uzzqbgp?integrationId=40599y14juihe6ly}