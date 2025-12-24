Καλά Χριστούγεννα με δωρέαν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Η πιο όμορφη, λαμπερή και γιορτινή περίοδος της χρονιάς είναι εδώ και μας προ(σ)καλεί να βγούμε έξω και να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων.



Η Αθήνα έχει φορέσει τα γιορτινά της και έχει μπει για τα καλά σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Κάθε γωνιά και πλατεία κρύβει εκπλήξεις, happenings για μικρούς και μεγάλους και πολλή μουσική.

Συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, προβολές ταινιών, Dj sets, ευχές που θα αφήσουμε να ταξιδέψουν στον ουρανό, είναι ορισμένα από όσα θα κάνουμε -εντελώς δωρεάν- στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Πεδίον του Άρεως

Το μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων (24/12 στις 14:00), ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live που ταιριάζει ιδανικά με την οικογενειακή βόλτα στο πάρκο. Μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση σε ένα μεσημέρι που δύσκολα ξεχνάς.

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26/12, το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club, γεμάτο ρυθμό, φώτα και θετική ενέργεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα decks ο Junior Pappa, μαζί με τους Koni & Pedrik, σε ένα εκρηκτικό line-up που υπογράφει μερικές από τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης. Το warm up αναλαμβάνει ο Yuso, δίνοντας από νωρίς τον ρυθμό και χτίζοντας το ιδανικό party mood.

Νύχτα των Ευχών, Πλατεία Κοτζιά

Η «Νύχτα των Ευχών» αρχικά είχε προγραμματίσει για την Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά ωστόσο ο δήμος αποφάσισε να αναβάλλει την εκδήλωση λόγω καιρικών συνθηκών και να την μεταφέρει για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα.

«Η Νύχτα των Ευχών» φέτος όμως αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση γιατί για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84.

AI Christmas Orchestra στις γειτονιές της πόλης

Από Κυριακή 21.12.2025 έως Κυριακή 04.01.2026, η μουσική συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και γεμίζει τις πλατείες της Αθήνας με φως, ήχο και γιορτινή μαγεία.

Ζωντανοί μουσικοί ερμηνεύουν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μια πρωτότυπη AI εφαρμογή του Athens Digital Arts Festival «απαντά» σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια ψηφιακή ορχήστρα που σε βάζει κυριολεκτικά μέσα στη μουσική εμπειρία.

Την Παρασκευή 26/12 δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα & Πέτρινο Βοτανικού (17:00 – 21:00).

Χριστούγεννα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

H Δημοτική Αγορά Κυψέλης σας προσκαλεί στην πιο χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, στην πιο αγαπημένη γειτονιά της πόλης. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για παιδιά με γιορτινή μουσική. Επίσης, οι μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς σας περιμένουν για τα χριστουγεννιάτικα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (10:00 – 18:00), στο Αίθριο με ελεύθερη είσοδο.

Park Your Cinema: Christmas edition, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι γιορτές είναι εδώ και τις υποδεχόμαστε έξω, ντυμένοι με ζεστά ρούχα και μαζί με αγαπημένες ταινίες που μας θυμίζουν τη χαρά, τη φαντασία και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Oι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 (στις 18:00), οι επισκέπτες θα απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ταινία: The Polar Express.



Ανήμερα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 (18:00) θα προβληθεί το Home Alone 2: Lost in New York, ενώ την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 (18:00) θα δείτε το ρομαντικό Love Actually.

{https://youtu.be/H9Z3_ifFheQ?si=U-0vaAY_6aPjx81C}

Παράλληλα, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ είναι ένας μαγικός προορισμός τις φετινές γιορτές με happening και εκπλήξεις στην Αγορά, με πατινάζ στο παγοδρόμιο, με βόλτα στο στολισμένο κανάλι όπου θα εντυπωσιαστείτε από τα σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής, γεμάτο μουσική, χορό, δημιουργικά εργαστήρια και απρόσμενα pop-up events που βάζουν μικρούς και μεγάλους στον παλμό των εορτών από τα χορογραφημένα σιντριβάνια και φυσικά πολλή μουσική στον Μεσογειακό Κήπο.