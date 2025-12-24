Με ποιους καλλιτέχνες θα κάνουμε ρεβεγιόν τις φετινές γιορτές.

Πίστες και καλλιτέχνες φορούν τα γιορτινά τους και περιμένουν τους θαυμαστές τους για να γιορτάσουν με τον καλύτερο και πιο ξεσηκωτικό τρόπο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.



Εμείς συγκεντρώσαμε τα πιο δημοφιλή σχήματα για το ρεβεγιόν σας στις μεγάλες πίστες και σας ευχόμαστε καλές γιορτές με πολύ κέφι!

Το Κέντρο Αθηνών φιλοξενεί τον φετινό χειμώνα, δύο από τα πιο hot ονόματα της νυχτερινής Αθήνας. Ο Κωνταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή περιμένουν τους θαυμαστές τους για να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα.

Η «απόλυτη» Άννα Βίσση και φέτος θα σας ευχηθεί καλή χρονιά από τη σκηνή του «Hotel Ερμού», ενώ η Ρία Ελληνίδου και ο Πέτρος Ιακωβίδης στο VogClub Athens, θα βοηθήσουν να περάσετε αξέχαστα ρεβεγιόν.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Σταμάτης Γονίδης περιμένουν τους φίλους τους στο Άνοδος Live Stage στην οδό Πειραιώς, ερμηνεύοντας παλιές και νέες επιτυχίες τους και ντουέτα - έκπληξη, την Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στο NOX σάς περιμένει μια συνεργασία - έκπληξη. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, με το κέφι και το ρεπερτόριο τους απογειώνουν τις φετινές γιορτές, ενώ η Ελένη Φουρέιρα βάζει φωτιά στο Lohan Athens.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς κάνουν μαζί γιορτές στο Έναστρον στην Πειραιώς, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, το πιο πολυσυζητημένο όνομα του 2025, βάζει τη δική του σφραγίδα στις φετινές γιορτές από την πίστα της Ακτής Πειραιώς.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της φετινής σεζόν είναι αυτή του Λευτέρη Πανταζή και της Άντζελας Δημητρίου, που περιμένουν τους πιστούς τους θαυμαστές στην Αθηναία, ενώ οι Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργο Σαμπάνης, θα ξεσηκώσουν όσους βρεθούν στον Βοτανικό για τις γιορτές.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, μαζί με τις Ήβη Αδάμου, Μορφούλα και Evangelia φορούν τα γιορτινά τους και σας περιμένουν στο Fantasia Live, ενώ ο Νίκος Βέρτης, θα περάσει -κλασικά- και τις φετινές γιορτές στο YTON.

Όσοι θέλετε να περάσετε τις γιορτές με τον Γιώργο Τσαλίκη, θα τον βρείτε στη σκηνή του Ω stage Athens, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νικηφόρος ανεβάζουν το κέφι στα ύψη από τη σκηνή του Romeo club.

Για γιορτές γεμάτες διαχρονικά τραγούδια και χορό, επιλέξτε την Αυτοκίνηση όπου σας περιμενει η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς. Επίσης, στο Theama Athens θα γιορτάσετε μαζί με τους Έλλη Κοκκίνου, Χρήστο Μενιδιάτη και Νίνο.

Κλασική αξία αποτελεί η Πέγκυ Ζήνα που φέτος τη συναντάμε στο Mezzo Athens μαζί με τον Αναστάσιο Ράμμο, ενώ λίγο πιο νότια, στο Posidonio το κέφι ανάβει με Θοδωρή Φέρρη και Ανδρομάχη. Εκεί κοντά, στο Sanremo Live στην Γλυφάδα θα ζήσετε αυθεντικές λαϊκές βραδιές με Θέμη Αδαμαντίδη και Ζαφείρη Μελά