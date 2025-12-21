Τα αστυνομικά και ψυχολογικά θρίλερ που πρέπει να κάνετε δώρο σε εσάς και στους αγαπημένους σας τα φετινά Χριστούγεννα.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ψάξαμε, διαβάσαμε και προτείνουμε 5+1 αστυνομικά θρίλερ μυστηρίου της ξενόγλωσσης μεταφρασμένης μυθοπλασίας γεμάτα αγωνία και σασπένς. Ένα εξαιρετικό δώρο για τους αγαπημένους μας - και σίγουρα για τον εαυτό μας - τις φετινές γιορτές.

Το Μυστικό των Μυστικών, Νταν Μπράουν

Ο πιο διάσημος συγγραφέας θρίλερ στον κόσμο επιστρέφει με το πιο εντυπωσιακό του μυθιστόρημα μέχρι σήμερα.



Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης.



Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης, καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας.



Σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα έρθει στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανθρώπινο νου.





Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η Ώρα του Λύκου, Τζο Νέσμπο

Στην Ώρα του λύκου, ο Τζο Νέσμπο τοποθετεί τη δράση στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής του 2016. Ένα σκληρό μυθιστόρημα με το καλύτερο στυλ του Νέσμπο – σε μια Αμερική που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Όταν ένας έμπορος όπλων πέφτει νεκρός στους δρόμους της Μινεάπολης, όλα τα στοιχεία οδηγούν σε έναν μοναχικό λύκο, έναν ελεύθερο σκοπευτή που έχει εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη.



Όταν ο σκοπευτής χτυπά ξανά, καλούν τον αντικομφορμιστή ντετέκτιβ Μπομπ Οζ για να εξιχνιάσει την υπόθεση. Δεν πιστεύουν ότι αυτό το θύμα θα είναι το τελευταίο. Ο Μπομπ αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του αρχηγού της αστυνομίας, γιατί υπάρχει κάτι που θυμίζει στον Μπομπ μια υπόθεση που θα προτιμούσε να ξεχάσει. Και καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, υποψιάζεται ότι συμβαίνει κάτι ακόμα πιο σκοτεινό.



Όσο πιο κοντά φτάνει στην αλήθεια τόσο πιο πολύ αναστατώνεται. Γιατί αυτός ο κατά συρροή δολοφόνος του θυμίζει κάποιον επικίνδυνο: τον εαυτό του.



Στην Ώρα του λύκου, ο Νέσμπο τοποθετεί τη δράση στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής του 2016. Ένα σκληρό μυθιστόρημα με το καλύτερο στιλ του συγγραφέα – σε μια Αμερική που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Η αγγελία, Φρίντα ΜακΦάντεν

Μετά την μεγάλη επιτυχία του βιβλίου, το απόλυτο ψυχολογικό θρίλερ της ΜακΦάντεν με πρωταγωνίστρια τη Μίλι γίνεται ταινία με τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ! Για αυτόν τον λόγο και επανακυκλοφορεί με νέο εξώφυλλο.

Η Μίλι έχει περάσει τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής της στη φυλακή, όπου βρέθηκε στα δεκαεφτά της. Τώρα αναζητά μια ευκαιρία, μια εργασία που θα της επιτρέψει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Δεν ελπίζει ότι η συνέντευξή της με τη Νίνα, την πλούσια σύζυγο και μητέρα που ζητά οικιακή βοηθό, θα πάει καλά. Ποιος θα την εμπιστευτεί με τέτοιο παρελθόν; Γι’ αυτό όταν δέχεται τα απρόσμενα νέα της πρόσληψής της, αγνοεί όλα τα ανησυχητικά σημάδια και τις παραξενιές της Νίνα, θέλοντας τόσο πολύ να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όμως, ακόμη και το δωμάτιό της μοιάζει περισσότερο με κελί παρά με δωμάτιο υπηρεσίας, κλειδώνει μόνο απέξω…

Μια ιστορία γεμάτη αναπάντεχες ανατροπές που δεν θα σας αφήσει να κλείσετε μάτι μέχρι να την τελειώσετε. Όποιος απόλαυσε τη Γυναίκα στο Παράθυρο και το Κορίτσι του Τρένου, αυτή την ιστορία θα τη λατρέψει!

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, Κριστίνα Όλσον

Μια έρευνα του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ.

Ο Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, μακρινός απόγονος του σπουδαίου συγγραφέα, μετακομίζει στο Χουβενέσετ, ένα ήσυχο γραφικό χωριό στην ανεμοδαρμένη δυτική ακτή της Σουηδίας. Έχει αφήσει πίσω του τη Στοκχόλμη και μια προσοδοφόρα καριέρα συμβούλου κεφαλαίων, με σκοπό να πραγματοποιήσει το παλιό του όνειρο: να ανοίξει ένα παλαιοπωλείο στο μέρος όπου παραθέριζε παιδί.



Ο Άουγκουστ φτάνει στο Χουβενέσετ μια βραδιά του Αυγούστου που ξεσπάει μια ισχυρή καταιγίδα· το ίδιο βράδυ η μικρή ειδυλλιακή κοινότητα συνταράσσεται από την είδηση της εξαφάνισης μιας ντόπιας δασκάλας, της Άγκνες Έρικσσον. Η αστυνομία, με την αποφασιστική και συμπονετική Μαρία Μάρτινσσον και τον συνεργάτη της Ρέυ-Ρέυ στην πρώτη γραμμή, την αναζητάει μέρα νύχτα.

Καθώς οι μέρες κυλούν, οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανή η Άγκνες λιγοστεύουν. Τι της συνέβη; Και γιατί ο Άουγκουστ δεν μπορεί να απαλλαγεί από την άβολη αίσθηση ότι έχει στα χέρια του το κλειδί για την επίλυση του μυστηρίου;





Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

H Γυναίκα στη Σουίτα 11, Ρουθ Γουέαρ

Σε συνέχεια του μυθιστορήματος Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10 που βρέθηκε στην πρώτη θέση στη λίστα των ευπώλητων των New York Times, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το Netflix, η Λο Μπλάκλοκ επιστρέφει.

Όταν φτάνει η πρόσκληση να παραστεί στα εγκαίνια ενός πολυτελούς ελβετικού ξενοδοχείου –ιδιοκτησίας του δυσπρόσιτου δισεκατομμυριούχου Μάρκους Λέιντμαν–μοιάζει να εκπληρώνεται μια ευχή. Τρία χρόνια μετά τη γέννηση του μικρότερου παιδιού της, η Λο Μπλάκλοκ είναι έτοιμη να επιστρέψει στην καριέρα της στη δημοσιογραφία.

Το κάστρο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης είναι βγαλμένο από τα ωραιότερα όνειρα της Λο, που ελπίζει να πάρει συνέντευξη από τον Μάρκους. Όμως ο Μάρκους αποδεικνύεται στόχος ακόμα δυσκολότερος από ό,τι τον θέλει η φήμη του. Όταν η Λο ειδοποιείται να επισκεφθεί το δωμάτιο του Μάρκους στο ξενοδοχείο μέσα στη νύχτα, το κάνει παρά τις αμφιβολίες της. Εκεί την υποδέχεται μια παλιά της γνώριμη που ισχυρίζεται ότι είναι η ερωμένη του Μάρκους και ότι αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο.

Ακολουθεί ένα συναρπαστικό κυνηγητό στην Ευρώπη, που αναγκάζει τη Λο να αναρωτηθεί τι θυσίες είναι διατεθειμένη να κάνει για να σώσει αυτή τη γυναίκα… και κυρίως αν μπορεί να της έχει εμπιστοσύνη.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Σχετικά Ασφαλής, Lee Child

Για πρώτη φορά, είκοσι συναρπαστικές ιστορίες του κορυφαίου συγγραφέα της crime λογοτεχνίας Lee Child βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μία συλλεκτική έκδοση, την οποία προλογίζει ο ίδιος ο δημιουργός.



Στο Σχετικά Ασφαλής παρουσιάζονται πορτρέτα βγαλμένα από τα μύχια της ανθρωπότητας στην καλύτερη και στη χειρότερη μορφή της: δολοφόνοι, πράκτορες της CIA, γκάνγκστερ και πολλοί άλλοι. Ένας επαγγελματίας δολοφόνος που διακινεί ναρκωτικά εξομολογείται τους φόβους του σε έναν άγνωστο. Σε έναν παραμελημένο νεοσύλλεκτο αστυνομικό, που κανένας δεν παίρνει στα σοβαρά, ανατίθεται το αρχείο του αστυνομικού τμήματος. Ένας αδίστακτος φονιάς σκοτώνει μόνο κακούς. Ένας μεθοδικός σωματοφύλακας παραιτείται όταν το άτομο που έχει αναλάβει να προστατεύσει αποδεικνύεται πως είναι πιο έξυπνο από τον ίδιο. Μια στρατιωτική επιχείρηση καταστρώνεται άψογα…



Το κάθε διήγημα είναι ξεχωριστό. Με τον απέριττο λόγο και τις αναπάντεχες ανατροπές τους, το καθένα από αυτά δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί παρά μόνο από τον δημιουργό του #1 ήρωα της σύγχρονης crime λογοτεχνίας, του εμβληματικού Τζακ Ρίτσερ.



To βιβλίο περιέχει τα ακόλουθα διηγήματα: Ο σωματοφύλακας | Το πιο μεγάλο κόλπο | Δέκα κιλά | Σχετικά ασφαλής | Φυσιολογική από κάθε άποψη | Η λύση των 12,7 χιλιοστών | Μέσα μαζικής μεταφοράς | Εγώ και ο κύριος Ράφερτι | Τομέας 7 (α) (Αξιόμαχοι) | Εθισμένοι στη γλύκα | Η Ένωση των Χοντροκέφαλων | Άκουσα μια ρομαντική ιστορία | Η πρώτη μου δίκη για ναρκωτικά | Μούσκεμα | Τι έγινε στ’ αλήθεια | Ο άγιος Πέτρος, ο Λουσιάν κι εγώ | Ουδέν νεώτερον | Ο Σόρτι και ο χαρτοφύλακας | Για ένα τσιγάρο | Ο Φιδοφάγος και τα νούμερα.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.