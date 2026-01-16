Η λίστα των βιβλίων λογικά δεν θα ενθουσιάσει τον Μπολσονάρου.

Κάποτε ο Ζαΐρ Μπολσονάρου δήλωνε ότι δεν έχει χρόνο να διαβάσει. Τώρα ο χρόνος του περισσεύει, καθώς έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 27 ετών. Και τα βιβλία μπορούν να τον βοηθήσουν να μειώσει την παραμονή του στη φυλακή.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος. Οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτημα - που έγινε δεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο- για την εφαρμογή διάταξης της νομοθεσίας που προβλέπει ότι οι κρατούμενοι μπορούν να μειώσουν την ποινή τους κατά τέσσερις ημέρες για κάθε βιβλίο που διαβάζουν.

Για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μείωσης ποινής, οι κρατούμενοι πρέπει να αποδείξουν πως πράγματι διάβασαν τα βιβλία, υποβάλλοντας γραπτές αναφορές στις σωφρονιστικές αρχές.

Μόνο που ο Μπολσονάρου δεν ήταν ποτέ γνωστός ως «βιβλιοφάγος». «Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο για διάβασμα. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία φορά που διάβασα βιβλίο», είχε δηλώσει κάποτε.

Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Με δεδομένες τις απόψεις του Μπολσονάρου για τη Δημοκρατία, τις μειονότητες και το δάσος του Αμαζονίου, δύσκολα θα εκτιμήσει την εγκεκριμένη λίστα βιβλίων που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να μειώσει την ποινή του.

Η λίστα περιλαμβάνει βιβλία για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τον ρατσισμό, το περιβάλλον και τη βία που ασκήθηκε την περίοδο της δικτατορίας, καθεστώς το οποίο έχει υποστηρίξει ανοιχτά ο Μπολσονάρου.

Επίσης, κάποια από τα βιβλία της λίστας, για παράδειγμα το «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λέοντα Τολστόι και ο «Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ ντε Θερβάντες ξεπερνούν τις 1.000 σελίδες. Κάποτε ο Μπολσονάρου εμφανίστηκε δημόσια με ένα παρόμοιου μεγέθους βιβλίο, τα «Απομνημονεύματα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, του Ουίνστον Τσόρτσιλ, αλλά δεν είναι σαφές αν ο πρώην πρόεδρος το διάβασε.

Όταν τον ρώτησαν το 2018 ποιο είναι το αγαπημένο του βιβλίο, επέλεξε ένα του Κάρλος Αλμπέρτο Μπριλάντε Ούστρα, διαβόητου συνταγματάρχη που κατηγορήθηκε για τον βασανισμό εκατοντάδων κρατουμένων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. «Είναι μια πραγματική ιστορία για τη Βραζιλία, με γεγονότα, δεδομένα, μέρη με πραγματικά επεισόδια», είχε υποστηρίξει.

Το βιβλίο του Ούστρα δεν είναι στη λίστα ανάγνωσης του προγράμματος για τους φυλακισμένους. Ωστόσο αυτή περιλαμβάνει ένα βιβλίο του Μαρσέλο Ρούμπενς Πάιβα για τους κρατούμενους που εξαφανίστηκαν σε κέντρα βασανιστηρίων.

Πηγή: Guardian