Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Θα παραμείνουν κλειστά Πέμπτη και Παρασκευή.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με την εμπορική αγορά να κινείται πλέον σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Τα καταστήματα λιανικής θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, έως τις 21:00, ενώ σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα έχουν ήδη ανακοινώσει αναλυτικά τις ώρες λειτουργίας τους.

Πιο αναλυτικά, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουνως εξής:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Με διαφοροποιημένο ωράριο θα λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα - με το άνοιγμα να τοποθετείται στις 10:00 και το κλείσιμο να κυμαίνεται από 19:00 έως 21:00, ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα. Μικρές αποκλίσεις είναι πιθανές.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα σούπερ μάρκετ όσο και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου), λόγω των καθιερωμένων αργιών.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επανέρχονται στο καθιερωμένο τους ωράριο λειτουργίας.