Τι ώρα κλείνουν σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Πώς θα λειτουργήσει η αγορά σήμερα και τις πρώτες ημέρες του 2026 - Τι αποφάσισαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών.

Με εορταστικό ωράριο λειτουργεί σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η αγορά, καθώς κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση των τελευταίων ωρών πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Με κανονικό ωράριο θα εξυπηρετήσουν σήμερα όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00

Μy Market: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

LIDL: 07:45 – 20:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Κανονικά στον πάγκο τους θα είναι σήμερα οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, που λειτουργούν Τετάρτες. Αύριο βεβαίως θα είναι κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν από 2 έως 5 Ιανουαρίου.

Η 6η Ιανουαρίου είναι αργία (Θεοφάνεια) και από 7 Ιανουαρίου οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα θα προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού από τους συλλογικούς φορείς πωλητών και παραγωγών, στηρίζοντας τις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις και απαιτώντας μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη των αγροτών.

Τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές, μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και άμεση ανάκληση πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι η απεργία αποτελεί «μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση», καθώς οι λαϊκές αγορές αποτελούν παραδοσιακό στήριγμα για τα νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα.