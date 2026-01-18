Η Κυριακή 18/1 είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου, καθώς οι χειμερινές εκπτώσεις είναι σε εξέλιξη. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00 έως 18:00, με πιθανές μικρές αποκλίσεις ανά αλυσίδα.

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00

The Mall Athens: 11:00 έως 20:00

Athens Metro Mall: 11:00 έως 20:00

Golden Hall: 11:00 έως 20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00 έως 20:00

Attica: 11:00 έως 20:00

Notos: 11:00 έως 20:00

Riverwest: 11:00 έως 20:00

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και ποια θα είναι ανοιχτά

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά.

Ανοιχτά θα είναι τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.