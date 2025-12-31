Ο οδηγός ήταν τυχερός που είχε «ζεστά ρούχα, φαγητό, νερό και άφθονα καύσιμα».

Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια (CHP) βοήθησε έναν οδηγό φορτηγού που πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων «κολλημένος» στο χιόνι, σε κλειστό δρόμο στην αγροτική κομητεία Σιέρα.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, ένας αστυνομικός της CHP μετέβη στο σημείο, «για να βοηθήσει έναν οδηγό φορτηγού που επέλεξε να αγνοήσει τις πινακίδες και να ακολουθήσει το GPS του» κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας.

Η CHP ανέφερε ότι ο οδηγός ήταν τυχερός που είχε «ζεστά ρούχα, φαγητό, νερό και άφθονα καύσιμα».

Οι αστυνομικοί έδωσαν τις ακόλουθες συμβουλές στους οδηγούς για να τους βοηθήσουν να αποφύγουν τις κακοτοπιές τον χειμώνα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχουν πολλά σημαντικά διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτό το περιστατικό και η CHP Grass Valley ελπίζει ότι οι πολίτες θα έχουν κατά νου τα εξής:

-Μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε τον έλεγχο αλυσίδων χρησιμοποιώντας παράπλευρους δρόμους.

-Μην αγνοείτε τις πινακίδες «Ο δρόμος είναι κλειστός».

-Εάν το GPS σας φαίνεται να σας οδηγεί σε λάθος διαδρομή, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, γιατί πιθανότατα είναι λάθος!

Παραμείνετε πάντα στους κύριους, συντηρημένους δρόμους και εάν δεν είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις χειμερινές συνθήκες, αναβάλλετε το ταξίδι σας. Αυτό δεν ήταν το μόνο όχημα που κόλλησε στο χιόνι κοντά σε αυτή την τοποθεσία».

Με πληροφορίες από cdllife.com