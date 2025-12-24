Με διαδοχική ασφάλιση η συμπλήρωση των 200 ενσήμων – Τι αλλάζει στο επίδομα μητρότητας για τις ασφαλισμένες

Αναδρομικά μπορούν να διεκδικήσουν επίδομα μητρότητας χιλιάδες μητέρες μετά τις πρόσφατες αλλαγές, όπου ο χρόνος ασφάλισης από διαφορετικούς φορείς (διαδοχική ασφάλιση) αναγνωρίζεται και συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 200 ημερών ασφάλισης.

Με τη νέα ρύθμιση, οι ασφαλισμένες που έχουν εργαστεί σε περισσότερους από έναν τομείς – όπως στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ή ως ελεύθερες επαγγελματίες – μπορούν να αθροίζουν τα ένσημά τους μέσω της λεγόμενης διαδοχικής ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα στο επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο ΕΦΚΑ η νέα διάταξη καλύπτει και αναδρομικά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και είχαν απορριφθεί, επειδή οι ασφαλισμένες δεν συμπλήρωναν τα απαιτούμενα ένσημα σε έναν μόνο φορέα.

Οι αιτήσεις επανυποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου και οι συνέπειες τους ανατρέχουν στον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης.

Ποιοι καλύπτονται

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η συμπλήρωση 200 ημερών ασφάλισης εντός της διετίας πριν από την πιθανή ή την πραγματική ημερομηνία τοκετού. Πλέον, οι ημέρες αυτές δεν χρειάζεται να προέρχονται από έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα, αλλά μπορούν να προκύπτουν αθροιστικά από διαφορετικά ταμεία (όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΞΥ κ.ά.).

Διάρκεια επιδόματος

Το επίδομα καταβάλλεται συνολικά για 119 ημέρες: 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και 63 ημέρες μετά, διάστημα κατά το οποίο η ασφαλισμένη απέχει από την εργασία της.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και οκτώ μήνες μετά την ημερομηνία του τοκετού.

Κατά τη διαδικασία απαιτείται η επισύναψη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στις οδηγίες της υπηρεσίας.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

- Με το άρθρο 12 «Επέκταση της άδειας μητρότητας στην αναδοχή - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 236 Κώδικα Εργατικού Δικαίου», τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 236 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α' 121), με το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α'286) περί της άδειας μητρότητας, και προβλέπεται ότι η εργαζόμενη που γίνεται ανάδοχος τέκνου από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της. Αν εργαζόμενη ανάδοχος τέκνου κάνει χρήση της άδειας του παρόντος και εν συνεχεία υιοθετήσει το τέκνο, δεν δικαιούται εκ νέου την άδεια.

- Με το άρθρο 75 «Συνυπολογισμός διαδοχικού χρόνου ασφάλισης για τη χορήγηση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας – Προσθήκη παρ.12 στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016», προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016, ως ακολούθως: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών και e-ΕΦΚΑ για τη συμπλήρωση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη χορήγηση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας μισθωτών προσμετράται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης μισθωτού που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τη χορήγηση επιδόματος είναι ο ενταγμένος φορέας στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος».

- Σύμφωνα με το άρθρο 89 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.5239/2025, η εφαρμογή του άρθρου 75 αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, καταλαμβάνει και αιτήσεις χορήγησης επιδόματος κυοφορίας και λοχείας που έχουν υποβληθεί από 01.01.2025 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και έχουν απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, χρόνου ασφάλισης σε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό.