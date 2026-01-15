Για να δοθούν τα αναδρομικά για το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους η αίτηση τους θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Αναδρομικά μπορούν να λάβουν τις 6 διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι σήμερα στις 18.00 το απόγευμα καθώς η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ του 2025 κλείνει οριστικά.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε στην πλατφόρμα είτε εδω και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που προβλέπεται να δοθούν είναι αυτά που δόθηκαν το 2025 στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Δηλαδή:

Το ποσό του επιδόματος για το πρώτο και δεύτερο παιδί είναι στα 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ τον μήνα. Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 140 ευρώ ,στα 84 ή στα 56 ευρώ τον μήνα.

Όσοι έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση μέχρι σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν 30 Ιανουαρίου 2026 για τελευταία φορά για το επίδομα του 2025.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει:

- του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και

- του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής σχολική φοίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης και

ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Σε περίπτωση επιτυχούς διασταύρωσης των στοιχείων, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν τα στοιχεία δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός της εγγραφής του σε σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος, και αφετέρου της επαρκούς φοίτησής του για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών του.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνον κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.