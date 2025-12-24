Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, με τους οδηγούς να δείχνουν μεγάλη υπομονή παρά τα αγροτικά μπλόκα σε πολλά σημεία στην Εθνική Οδό.

Αυξημένη είναι η κίνηση στις Εθνικές Οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με τους οδηγούς να δείχνουν υπομονή παρά τα αγροτικά μπλόκα που εξακολουθούν να προκαλούν καθυστερήσεις. Χθες το απόγευμα σημειώθηκαν μεγάλες ουρές, καθώς σε αρκετά σημεία της χώρας η Τροχαία αναγκάστηκε να εκτρέπει την κυκλοφορία σε παραδρόμους λόγω των παρατεταγμένων τρακτέρ.

Στη Θήβα και το Κάστρο, οι αγρότες παραχώρησαν αρχικά μία λωρίδα κυκλοφορίας, με την Τροχαία να εκφράζει ανησυχίες για την οδική ασφάλεια. Αργά το βράδυ δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα ανά κατεύθυνση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με τους αγρότες, η λωρίδα στο μπλόκο του Κάστρου θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Στα Μάλγαρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, έπειτα από 22 ημέρες αποκλεισμού, ενώ ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως την Παρασκευή. Στη Νίκαια Λάρισας βελτιώθηκε η εικόνα, καθώς δόθηκε ξανά σε χρήση η αερογέφυρα, εξυπηρετώντας τόσο Ι.Χ. όσο και φορτηγά.

Παραμένουν ενεργά μπλόκα σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακάμψεων. Στην Περιμετρική Οδό Πατρών άνοιξε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση αποκλειστικά για Ι.Χ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, ενώ το μπλόκο στη Θουρία παραμένει, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Σε συνέχεια χθεσινής (23-12-2025) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 11:10’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

i. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

• είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

• είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

ii. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

• είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

• είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Δυτική Ελλάδα

Στον απόηχο της χθεσινής ταλαιπωρίας των οδηγών στην εθνική Αθηνών - Λαμίας, σήμερα σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των αγροτικών μπλόκων, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες έχουν ανοίξει τους δρόμους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.