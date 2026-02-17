Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε «μαύρα γυαλιά» μέσα στη νύχτα όπως εξάλλου κάθε σταρ που σέβεται τον εαυτό του.

Η Μελάνια Τραμπ μάλλον πήρε πολύ σοβαρά τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ όταν είπε, ερωτώμενος από δημοσιογράφους «έχουμε μία αστέρα το κινηματογράφου στο Air Force One».

Εκείνη φαίνεται πως το πίστεψε και βγήκε από το προεδρικό αεροπλάνο φορώντας μαύρα γυαλιά. Και κατά το γνωστό άσμα της Άννας Βίσση «Μαύρα γυαλιά φοράω, μέσα στη νύχτα το παίζω φευγάτη» κλ.π η Μελάνια Τραμπ έστρεψε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Η Μελάνια Τραμπ βγήκε από το αεροσκάφος στην πίστα προσγείωσης πριν κατευθυνθεί στο Marine One για να μεταβεί στην Ουάσινγκτον επιστρέφοντας από τη Φλόριντα. Περπάτησε δίπλα στον 79χρονο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα μακρύ παλτό, δερμάτινα γάντια, ψηλές μπότες και γυαλιά ηλίου, μια περίεργη επιλογή δεδομένου ότι έξω ήταν απόλυτο σκοτάδι.

Κατέβηκε γρήγορα τις σκάλες με τον σύζυγό της να την ακολουθεί και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το προεδρικό ελικόπτερο. Όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο, τα φορούσε ακόμα τα γυαλιά και σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα δεν είναι σαφές αν τα έβγαλε καθόλου κατά την πτήση.

Φωτογραφίες τη δείχνουν ωστόσο μέσα στο ελικόπτερο, να κρυφοκοιτάζει έξω από το παράθυρο, πάντα φορώντας τα μαύρα της γυαλιά.

Το ζευγάρι είχε περάσει το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου στο Μαρ- α- λαγκο και λόγω της 14ης Φεβρουαρίου, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και αν είχε αγοράσει λουλούδια στην επί 20 χρόνια σύζυγό του.

«Καλύτερα να μην σας το πω αυτό, αντίο σε όλους», απάντησε ο Τραμπ γελώντας αμήχανα. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση».

Στη συνέχεια, άρχισε χωρίς λόγο να μιλά για την ταινία της, παρόλο που δεν ρωτήθηκε. «Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι η ταινία της είναι τόσο επιτυχημένη. Είναι μια τεράστια επιτυχία και κάνει καλή δουλειά η Μελάνια. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι στο τέλος θα δείτε ότι θα μείνει στη μνήμη ως μια από τις πραγματικά σπουδαίες πρώτες κυρίες όταν δείτε τι κάνει με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τόσα άλλα πράγματα. Έχει κάνει καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ σε ένα κρεσέντο θαυμασμού καταλήγοντας πως η Μελάνια «Δουλεύει πολύ σκληρά».

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι η Μελάνια έχει σημειώσει επιτυχία με την ταινίας της ωστόσο, φυσικά και δεν είναι ακριβώς αληθής. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο box office με κάποια μη αναμενόμενα κέρδη, υπέστη τεράστια πτώση στις πωλήσεις την τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η παραγωγή έχει αποφέρει έσοδα άνω των 15,4 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η Amazon του Τζεφ Μπέζος, που αγόρασε τα δικαιώματα και τη διανομή, δαπάνησε 75 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή και την προώθησή της.